Philipp Öttl (Ducati): «Weiß, wie anstrengend es ist»

Am kommenden Wochenende nimmt Superbike-WM-Pilot Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati zum zweiten Mal am Langstreckenklassiker auf dem Circuit Bugatti in Le Mans teil.

Während die meisten Fahrer der Superbike-WM in der sechswöchigen Pause zwischen Mandalika und Assen in Aragon und/oder Barcelona beim Testen waren, verzichtete das Team Go Eleven Ducati von Philipp Öttl.

Der Bayer schwang sich stattdessen auf die Endurance-Maschine des deutschen Ducati-Teams ERC und war bei der Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen dabei. Öttl war schneller als seine erfahrenen Teamkollegen Chaz Davies und David Checa, ihm gelang hinter Yamaha und BMW die drittschnellste Zeit überhaupt.

Am kommenden Wochenende findet der Langstreckenklassiker zum 46. Mal statt, 55 Teams mit Fahrern aus 23 Nationen nehmen in Le Mans teil. Nachdem Öttl in einer Last-Minute-Aktion im Vorjahr eingesprungen war und eine fehlerlose Leistung bot, verpflichtete ihn das Team für die diesjährige Ausgabe als Stammfahrer.

«Dieses Jahr gehe ich mit einer etwas anderen Einstellung an das Rennen heran», erzählte Philipp. «Im Vorjahr wusste ich nicht, was mich erwartet. Jetzt kann ich alles besser einschätzen. Ich weiß aber auch, wie anstrengend es ist. Bei den Tests waren wir sehr konkurrenzfähig. Unsere Ducati Panigale V4R ist sehr schnell. Auch sollten wir einen geringeren Benzinverbrauch als im Vorjahr haben. Das sollte uns nochmals weiter nach vorne bringen. Im Training müssen wir mit wechselhaftem Wetter rechnen, für das Rennen sind die Aussichten ganz gut. Wichtig ist es kontant zu sein und keinen Fehler zu machen. Mit Chaz und David habe ich zwei sehr schnelle Teamkollegen. Für mich ist es gut, viele Runden auf einem Ducati-Superbike zu absolvieren. Das hilft mir nach der langen Pause für den Europa-Auftakt der Superbike-WM in Assen.»



Dieser ist am 21.–23. April. Nach sechs der 36 Rennen liegt Öttl mit 23 Punkten auf dem elften Gesamtrang.