Loris Baz (BMW) stellt klar: «Nicht gut genug»

Es gibt viele Gründe, warum Loris Baz in der Superbike-WM 2023 derzeit nicht die erhofften Ergebnisse einfährt. Beim Meeting in Barcelona ging zudem ein Poker des BMW-Piloten nicht auf.

Im BMW-Team Bonovo action verliefen die Rennen auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona zweigeteilt. Auf der Seite von Garrett Gerloff wurden überraschend gute Ergebnisse gefeiert, während es bei Loris Baz eher trist aussah. Nur im ersten Rennen kreuzte der Franzose als 13. in den Punkterängen die Ziellinie.



«Es ist schwer, sich darüber zu freuen, obwohl ich schon froh darüber bin, dass ich das Rennen beendet und endlich einige Punkte gesammelt habe», sagte der 30-Jährige. «Am Freitag haben wir fast eine Session mit einem falschen Reifen verloren. Wir sind blind ins erste Rennen gegangen, nachdem ich auch den Test hier verpasst hatte. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für das Vorderrad und nach der roten Flagge entschieden wir uns, den Vorderreifen zu wechseln. Ich bin einfach gefahren und habe versucht, es bis zum Ende zu schaffen, ohne einen großen Fehler zu machen. Das habe ich nicht gemacht, ich hatte einfach nicht mehr Speed und keinen Grip am Hinterreifen.»

Für die Punkteränge reichte es am Sonntag nicht. Im Superpole-Race über nur zehn Runden wurde Baz 18. und im zweiten Lauf 16., jeweils mit großem Rückstand.



«Ich habe in der ersten Runde des Superpole-Rennens einen Fehler in Kurve fünf gemacht, mir rutschte das Hinterrad weg und ich ließ die Bremse los, um dann über die Front im Kies wegzurutschen. Es war kein Sturz, ich fuhr einfach geradeaus», erklärte der BMW-Pilot. «Ich hatte am Samstag einen massiven Abbau am Hinterreifen, also habe ich den [für das zweite Rennen] geändert. Aber am Ende war der andere genauso. Zu Beginn hatte ich ein Tempo, mit dem ich zumindest dranbleiben konnte, aber später habe ich meinen Hinterreifen und den Grip einfach komplett zerstört. Wir sind genau dem das ganze Wochenende lang hinterhergelaufen. Es war hart den Test hier zu verpassen und auch die Mehrheit von FP2, dazu bin ich nicht bei 100 Prozent. Das ist aber keine Entschuldigung, denn wir sind hier, um unser Bestes zu geben. Aber es war nicht gut genug.»

Zur Erinnerung: Baz war Anfang März im Superpole-Race in Indonesien von Alex Lowes (Kawasaki) am rechten Bein gerammt worden. Dabei brach er sich dabei das rechte Wadenbein, erlitt Frakturen im rechten Sprunggelenk und eine komplexe Bänderverletzung.



«Auch wenn ich es nicht spüre, denke ich, dass ich mit meinem Bein in den rechten Kurven noch etwas Zeit verliere. Auf dem Motorrad habe ich keine Schmerzen, aber nach dem Rennen. Obwohl ich es nicht fühlen kann, bin ich sicher, dass es immer noch ein wenig störend ist», meinte der Franzose. «Mein Bein ist nicht ideal, ich kann mich nicht richtig auf dem Motorrad bewegen und es ist schwer bei den Richtungswechseln, aber es war nicht das Bein, das mich ausgebremst hat.»