Honda-Piloten sicher: Neue Schwinge bringt Vorteile

Gleich zwei neue Schwingen brachte die Honda Racing Corporation für seine Werkspiloten Xavi Vierge und Iker Lecuona mit zum zweitägigen Superbike-Test in Misano. Was die beiden Spanier vom ersten Testtag berichten.

Für das Honda-Werksteam ist der Misano-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche wichtig und herausfordernd zugleich. Denn es gilt zwei neue Schwingen-Versionen zu testen und mit dem aktuellen Bauteil zu vergleichen – die Mechaniker haben dementsprechend viel Arbeit, die CBR1000RR-R im Verlauf eines Tages mehrfach umzurüsten.

«Deshalb habe ich viel Zeit in der Box verbracht, weil Umstellung für die Jungs nicht einfach ist», berichtete Iker Lecuona vom ersten Testtag. «Ich kann sagen, dass sich die zweite Version besser anfühlt; mit der ersten bin ich nur wenig gefahren. Wir müssen jetzt die Daten prüfen, um alles zu verstehen, denn auch für mich ist es nicht einfach zu sagen, ob es besser ist oder nicht, weil alles neu ist.»

Lecuona fuhr am Donnerstag daher vergleichsweise wenige 65 Runden und ließ sich eine 1:34,602 min notieren. Schnellster Honda-Pilot am Donnerstag nach 87 Runden war sein Teamkollege Xavi Vierge mit einem SCQ in 1:34,043 min. Der 25-Jährige probierte nur eine neue Schwinge aus.

«Wir haben den Tag mit einem wirklich guten Gefühl beendet, aber es war ein schwieriger Tag», resümierte Vierge. «Letztes Jahr lief es beim Meeting in Misano wirklich gut für uns, also kam ich mit einem guten Gefühl hierher, weil wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sein können. Wir hatten mehr Probleme als erwartet, und wir wussten nicht genau, warum. Nach dem Mittagessen haben wir einige Änderungen am Motorrad vorgenommen, und ich fühlte mich schon etwas besser. Dann haben wir eine der neuen Schwingen ausprobiert, das gab mir mehr Gefühl. Mit diesem Gefühl kann man mehr Unterschiede machen. Die Rundenzeiten mit Rennreifen waren nicht viel langsamer.»