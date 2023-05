Dominique Aegerter: Stresstest mit zwei Yamaha R1 12.05.2023 - 09:22 Von Kay Hettich

© Yamaha Dominique Aegerter

In seiner ersten Saison in der Superbike-WM schlägt sich Dominique Aegerter prächtig. Beim Misano-Test wechselte der Yamaha-Pilot zwischen zwei R1 hin und her.