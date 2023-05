Misano-Test: Bautista 1 sec voraus – dann kam Regen 12.05.2023 - 13:09 Von Ivo Schützbach

© worldsbk.com Alvaro Bautista in Misano

Den Pole-Rekord hatte Weltmeister Alvaro Bautista am ersten Superbike-Testtag in Misano pulverisiert. Weil es am Freitag um 10 Uhr zu regnen begann, herrschen in der Zeitentabelle riesige Abstände.