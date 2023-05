Scott Redding (BMW) glaubt: Gefunden, was er suchte

Nach den zweitägigen Superbike-Tests auf dem Misano World Circuit versprühen die BMW-Piloten Optimismus, dass es bergauf geht. Angesichts des WM-Stands ist das auch dringend nötig.

In den ersten zwölf Rennen der Saison 2023 schaffte es kein BMW-Fahrer in die Top-5, das Podest lag in Australien, Indonesien, Assen und Barcelona weit außer Reichweite. Das schlägt sich im WM-Stand nieder: Garrett Gerloff ist als Bester aus dem Stammquartett 13., Scott Redding 15., Michael van der Mark (seit Assen verletzt) 16. und Loris Baz 17. In der Herstellerwertung ist BMW Letzter.

Der zweitägige Test am Donnerstag und Freitag war BMW sehr willkommen, um Anpassungen an der M1000RR vorzunehmen. Wobei der Freitag mit kaum trockenere Streckenzeit nur bedingt für die Erzielung von Fortschritten genutzt werden konnte.

«Im Trockenen waren die Bedingungen gut», attestierte Scott Redding, der zuletzt mit null Punkten aus Barcelona abgereist war. «Wir haben einige Teile getestet, die mein Feeling auf dem Bike verbessert haben. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Bike etwas mehr pushen kann, und das ist genau das, was ich suche. Ich habe allerdings noch Schwierigkeiten, schnellere Rundenzeiten zu fahren, wenn ich gezielt dafür pushe. Doch hier, bei diesen Streckenbedingungen, war die Konstanz gut, und ich war mit Reifen, die schon viele Runden abgespult hatten, wirklich schnell. Aber mit neuen Reifen konnte ich keinen weiteren Schritt nach vorn machen. Daran müssen wir arbeiten. Auch wenn der Regen die Abläufe ein wenig störte, war es gut, zwei Testtage zu haben und daran zu arbeiten, uns zu verbessern.»

Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo action war auch in Misano schnellster BMW-Fahrer. «Wir haben große Fortschritte gemacht», sagte er über den trockenen Donnerstag. «Wir haben nur Kleinigkeiten ausprobiert, aber all die Kleinigkeiten summieren sich und bewirken etwas. Wir beendeten den Tag in einer guten Position, und ich war damit glücklich. Wir haben viele Informationen für die anstehenden Rennen gesammelt.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Misano 11./12. Mai:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,035 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,510 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,673

4. Xavier Vierge (E), Honda, +1,008

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,310

6. Axel Bassani (I), Ducati, +1,350

7. Tom Sykes (GB), BMW, +1,381

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,425

9. Iker Lecuona (E), Honda, +1,567

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,602

11. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,646

12. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,729

13. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,772

14. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,818

15. Loris Baz (F), BMW, +2,218

16. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +2,391

17. Florian Marino (F), Kawasaki, +2,633

18. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,066