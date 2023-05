Misano-Test: Alvaro Bautista an beiden Tagen Nr. 1

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam war während der zweitägigen Testfahrten auf dem Misano World Circuit wieder einmal unantastbar. Honda und BMW liegen eine Sekunde zurück.

Am Freitag hatten die Fahrer wenig Glück mit dem Wetter. Gleich nach Beginn um 9 Uhr in der Früh gab es eine Stunde mit trockenen Verhältnissen, zwischen 14 und 15.40 Uhr waren ebenfalls schnelle Zeiten möglich. Den restlichen Tag war die Strecke entweder nass oder am Auftrocknen.

Vor dem ersten Regen um kurz nach 10 Uhr hatte WM-Leader Alvaro Bautista während eines Long-runs in 1:33,850 min die schnellste Zeit des Vormittags gedreht. Um 15.30 Uhr verbesserte der Spanier seine Bestmarke auf 1:33,630 min und steigerte sich wenig später noch minimal auf 1:33,627 min. Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi hatte zuvor kurzfristig mit 1:33,765 min die Zeitenliste angeführt.

Am Donnerstag hatte Bautista seinen eigenen Pole-Rekord (1:33,328 min) mit einem Qualifyer-Hinterreifen um fast 3/10 sec unterboten: Mit 1:33,035 min ist der 38-Jährige in der kombinierten Zeitenliste beider Tage um eine gute halbe Sekunde schneller als Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu auf Platz 2.

Der beste Fahrer von Honda und BMW verlor an beiden Tagen jeweils über eine Sekunde auf die Spitze.



Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati reihte sich am Donnerstag mit 1,7 sec Rückstand auf der zehnten Position ein, am Freitag wurde der Bayer mit 1,209 sec Rückstand Achter.

Dominique Aegerter (GRT Yamaha) probierte zahlreiche Dinge an seiner R1 und ging nicht auf Zeitenjagd. Der Schweizer verlor deshalb am ersten Tag 1,7 und am zweiten 2,0 sec.



Wie immer bei Tests gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Testprogramme sehr unterschiedlich waren und nicht bekannt ist, mit welchem Hinterreifen die Fahrer ihre schnellste Runde drehten.

Zeiten Superbike-Test Misano, Freitag (12. Mai):

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,627 min

2. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,138 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,554

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,833

5. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,054

6. Scott Redding (GB), BMW, +1,169

7. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,205

8. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,209

9. Axel Bassani (I), Ducati, +1,345

10. Tom Sykes (GB), BMW, +1,377

11. Xavier Vierge (E), Honda, +1,471

12. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,492

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,571

14. Loris Baz (F), BMW, +1,626

15. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +2,027

16. Florian Marino (F), Kawasaki, +2,041

17. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +2,373

18. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,474