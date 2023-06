SBK-WM in Misano live – die Action beginnt um 11 Uhr

Mit dem spannenden Superpole-Race beginnt der Rennsonntag der Superbike-WM 2023 auf dem Misano World Circuit. Wo und wie man die insgesamt vier Rennen live sehen kann.

Für die Übertragung bewegter Bilder von der Superbike-WM 2023 sorgen im deutschen Sprachraum wie in den vergangenen Jahren ServusTV und Eurosport. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles aller Klassen via Streaming an.

Der letzte Renntag in Misano beginnt im Servus-Stream live um 10.40 Uhr mit dem Superpole-Race (Start um 11 Uhr). Das TV ergänzt das Angebot mit dem zweiten Hauptrennen der Superbike-Kategorie, davor wird das Sprintrennen wiederholt.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport ist das Thema Live-Übertragung schnell abgehandelt: Sie findet nicht statt. Allerdings bietet Eurosport Wiederholungen an verschiedenen Tagen an.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die gesamte Saison kostet 69,90 Euro, bei späterem Einstieg wird der Preis reduziert. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.