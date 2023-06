Crash von Michael Rinaldi: Verschätzt wegen Toprak

Hinter dem überragenden Dreifach-Sieger Alvaro Bautista war dessen Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi bei der Superbike-WM in Misano der Zweitstärkste. Weshalb er im zweiten Hauptrennen stürzte.

Dem tadellosen zweiten Platz im ersten Rennen ließ Michael Rinaldi auf dem Misano World Circuit Rang 3 im abgebrochenen Sprintrennen am Sonntagmorgen folgen – er lag nur 0,783 sec hinter Seriensieger Alvaro Bautista und Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu.

Im zweiten Hauptrennen war Rinaldi auf dem besten Weg zu seinem dritten Podestplatz bei seiner Heimveranstaltung; bis zur 16. von 21 Runden duellierte er sich mit Razgatlioglu um Platz 2, während Bautista an der Spitze wieder einmal enteilt war.

Dann kam es zu einer Verkettung unglücklicher Umstände. «Ich versuchte, nicht zu viel zu riskieren, und sieben Runden vor Schluss überholte mich Toprak», erzählte der Italiener. «Ich dachte, der Fahrer hinter mir liegt sieben oder acht Sekunden zurück, ich werde das Podium erobern. Dann lag ich zum ersten Mal vor der ersten Kurve hinter einem Fahrer und hatte nicht damit gerechnet, dass Topraks Windschatten mich so ansaugen würde. Hinzu kam, dass Toprak extrem hart bremst. Ich habe an der gleichen Stelle gebremst wie in der Runde zuvor, als ich keinen Windschatten hatte. Letztlich war ich zu schnell. Ich überlegte mir, dass wenn ich nach innen ziehe, räume ich ihn ab. Also entschied ich mich für eine weite Linie, unglücklicherweise berührte ich mit meinem Vorderreifen seinen Hinterreifen und stürzte.»

Der WM-Sechste weiter: «Das war wirklich Pech. Ich wollte ihn nicht überholen. Ich achtete nur darauf, keine Fehler zu machen. Durch den Windschatten hat sich alles geändert und ich stürzte. Das war die schlimmste Art, ein starkes Wochenende abzuschließen und das ärgert mich. Jedes Wochenende passiert etwas anderes. Auf Phillip Island holte ich zwei Podestplätze, aber am Samstag regnete es. Bei allen anderen Rennen war auch irgendetwas. Das wäre 100-prozentig ein Podestplatz geworden, aber so ist der Rennsport.»

«Ich glaube nicht an Glück oder Unglück», hielt der Ducati-Werksfahrer fest. «Es ist so, dass verschiedenen Faktoren dazu führten, dass ich stürzte. Ich habe den Windschatten nicht einkalkuliert, das war mein Fehler, ohne Zweifel. Hätte ich einen Meter früher gebremst, wäre nichts passiert und wir wären auf dem Podium gestanden. Aber es ist, wie es ist. Es ist normal, dass ich enttäuscht bin, ich wollte auch das dritte Rennen mit einer Spitzenposition beenden.»

