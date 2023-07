Toprak Razgatlioglu betont: So hat er keine Chance

Nach drei Siegen im Vorjahr reiste Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu mit großen Hoffnungen zur Superbike-WM nach Donington. Dem überragenden Alvaro Bautista auf seiner Ducati konnte er nur das halbe Rennen Paroli bieten.

Im ersten Hauptrennen am Samstag führte Toprak Razgatlioglu bis zur zehnten Runde, dann überholte ihn Alvaro Bautista und brauste ihm in den restlichen 13 Runden um 3,7 sec davon.



Im Superpole-Race am Sonntag über zehn Runden konnte sich der Türke gegenüber Bautista um 0,315 sec behaupten und seinen zweiten Sieg in dieser Saison feiern.

Im zweiten Hauptrennen führte der Mann mit der Startnummer 54 bis zur 14. Runde, dann hatte er Alvaro nichts mehr entgegenzusetzen: Bautista gewann im 18. Rennen zum 16. Mal, und das mit 2,6 sec Vorsprung.

«Das Superpole-Race war nicht schlecht, aber mein Fokus liegt auf den langen Rennen», erzählte Toprak, dessen Rückstand in der Weltmeisterschaft sich um weitere sieben Punkte auf jetzt 93 erhöhte. «Ich versuchte das zweite Rennen zu gewinnen, aber die Pace war sehr hoch und die Ducati ist auf der Geraden sehr schnell. Als mich Alvaro überholt hatte, konnte ich zwei Runden dagegenhalten, mehr nicht – sein Vorteil auf der Geraden ist zu groß. Ich gab mein Bestes und wurde zweimal Zweiter. Das ist kein schlechtes Wochenende, aber mir reicht das nicht. Weil ich mich gut an letztes Jahr erinnere, als ich dreimal gewann.»

«In zwei Sektoren war ich stärker als er, aber das war nicht genug», schilderte Razgatlioglu. «Wenn man sich die Rennen im Fernseher anschaut, versteht man nicht wirklich, wie schnell sein Motorrad beschleunigt. Aber ich fuhr in den Rennen hinter ihm, dieses Motorrad ist unglaublich, wirklich sehr schnell. Als mich Bautista überholte, konnte er seine Pace sofort erhöhen. Ich versuchte dann auch schneller zu fahren, es reicht aber nicht, wenn ich nur stark bremse. Wäre mein Motorrad auf den Geraden schneller, könnte ich leicht mit ihm kämpfen. Und es geht nicht nur um die Motorleistung, hinzu kommt der Hinterreifen. Weil sein Bike so gut beschleunigt, muss er den Hinterreifen nicht so hart rannehmen. Ich muss die Geschwindigkeit durch die Kurven mitnehmen, um ihm folgen zu können. Er legt um, richtet die Maschine auf und gibt Gas – ganz einfach.»