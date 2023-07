Jonathan Rea (Kawasaki): «Wir reden über Peanuts»

Wie erwartet war Kawasaki-Aushängeschild Jonathan Rea bei seinem Heimrennen in Donington Park konkurrenzfähiger als bei den ersten fünf Meetings der Superbike-WM 2023. Sein Fazit fällt dennoch gemischt aus.

Trotz der kleinen Verbesserungen, die Kawasaki bei den jüngsten Tests in Jerez und Aragon erreichte, die Luft in der Superbike-WM 2023 bleibt für Rekordweltmeister Jonathan Rea dünn. Selbst in Donington Park, einer Rennstrecke, die dem Nordiren und seiner ZX-10RR grundsätzlich liegt, war ein Sieg in weiter Ferne.



«Ich hatte erwartet, dass ich um das Podest kämpfen kann, nicht um Siege. Für das Superpole-Race hatte ich etwas mehr Hoffnungen, dagegen im zweiten Lauf hoffte ich näher am Sieger zu sein. Einerseits gehe ich zufrieden nach Hause, denke aber auch, dass wir etwas mehr hätten erreichen können», sagte Rea in kleiner Journalisten-Runde. «Beim Test ging es mehr um die Zukunft. Was wir hier verwenden konnten, waren neue Einstellungen für die Anti-Wheelie- und Traktionskontrolle. Das hat sich bewährt, aber mal ehrlich, wir reden da über Peanuts.»

Tatsächlich war das sechste Saisonmeeting gnädig zum 36-Jährigen. Im Qualifying holte er die erste Pole in diesem Jahr, im ersten Lauf und im Sprintrennen stand er als Dritter auf dem Podium. Im zweiten Lauf war nicht mehr als Platz 5 drin. «Ich wäre glücklicher, wenn die Ergebnisse umgekehrt gewesen wären – es wäre schöner gewesen, den Tag mit einem soliden Ergebnis zu beenden», sagte der Kawasaki-Pilot über den Rennsonntag.



«Im Superpole-Race habe ich mich fantastisch gefühlt. Ich habe maximal attackiert und wusste, dass ich schnell an die Spitze kommen musste. Ich überholte Álvaro in der ersten Kurve innen und fuhr dann einfach so schnell ich konnte», hielt der 118-fache Laufsieger fest. «In der vorletzten Runde hatte ich ein paar Fehler und das brachte Toprak in Schlagdistanz, um mich in der Melbourne-Hairpin zu überholen. Als ich in der letzten Runde darüber nachdachte, ob ich Toprak in der letzten Kurve überhole, kam Álvaro in der Schikane neben mich und parkte sein Motorrad am Scheitelpunkt. Ich denke, dass wir angesichts wahrscheinlich etwas mehr als den dritten Platz verdient hätten – ich bin glücklich und enttäuscht zugleich.»

Rea weiter: «Im letzten Rennen kämpfte ich von Anfang an mit der Traktion des Hinterreifens, und ich konnte früh spüren, dass ich mit dem Grip in maximaler Schräglage zu kämpfen hatte. Ab Rennmitte, als Álvaro mich überholte, hatte ich sehr zu kämpfen. Das Hinterrad drehte ständig durch und das Heck rutschte. Es war ein hartes Rennen, weil es so körperlich wurde und das Motorrad sich unter mir stark bewegte.»

Mit 34 Punkten aus allen drei Rennen war Donington das bisher beste Wochenende von Rea in der Superbike-WM 2023. Mit 163 Punkten belegt der sechsfache Weltmeister weiterhin Rang 4 der Gesamtwertung, zwölf Punkte fehlen auf den drittplatzierten Andrea Locatelli (Yamaha).