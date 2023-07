Domi Aegerter (Yamaha) geknickt: Zu späte Erleuchtung

Das Superbike-Meeting in Donington Park war für Dominique Aegerter eine Herausforderung. Zum ersten Mal in seiner Rookie-Saison verpasste der Yamaha-Pilot in allen drei Rennen die Top-10.

In der Supersport-WM 2022 feierte Dominique Aegerter in Donington Park mit der Pole und zwei Siegen ein perfektes Wochenende – sein Debüt mit dem Superbike verlief für den Schweizer weniger erfreulich. Die Plätze 12, 11 und noch einmal 11 waren nicht auf seinem üblichen Niveau. Auf Phillip Island und Lombok sowie in Assen, Barcelona und Misano hatte Aegerter mindestens ein einstelliges Ergebnis erreicht und fuhr bereits zweimal in die Top-5.

«Ein schwieriges Wochenende ist mit einem enttäuschenden Ergebnis im zweiten Rennen zu Ende gegangen», gab der Yamaha-Pilot zu. «Wir haben im Warm-up etwas anderes ausprobiert. Die Bedingungen mit einer trockenen Strecke waren gut. Deshalb haben wir einen weicheren Reifen verwendet. Aber es war schwierig, vernünftige Schlüsse daraus zu ziehen, ob der Reifen die bessere Wahl war oder das Set-up besser war. Deshalb haben wir uns für das Sprintrennen für einen Kompromiss entschieden. Allerdings habe ich schnell gemerkt, dass ich mich nicht ganz so wohlfühle und deshalb nicht so pushen konnte, wie ich es gerne getan hätte. So mussten wir für das zweite Rennen am Nachmittag noch einmal in die Trickkiste greifen. Dabei ist uns eine leichte Verbesserung gelungen. Ich denke, wir waren ein wenig konstanter als im ersten Lauf.»

Die fehlende Trainingszeit am Freitag hat sich für Aegerter als Rookie besonders negativ ausgewirkt, denn die Piste war im ersten und zweiten Training nicht ganz trocken.

«Uns fehlten einfach die Rennsimulation und auch die Grundabstimmung, was die Elektronik betrifft. Erst im zweiten Rennen haben wir herausgefunden, wo wir den Hebel hätten ansetzen können», ärgerte sich der Rohrbacher. «Die Platzierung ist dennoch enttäuschend, denn die Gruppe, in der ich normalerweise kämpfe oder der sechste Platz waren nicht weit weg. Aber ich hatte nie das Vertrauen. Außerdem war das Bike auf dieser Strecke sehr anstrengend zu fahren. Hoffentlich läuft es in Imola wieder besser, auch wenn ich die Strecke bisher nur mit einem Rennwagen kenne.»

Aegerter war mit diesem Problem nicht allein. Auch sein GRT-Teamkollege Remy Gardner strauchelte mehr als sonst und fuhr die Positionen 10, 15 und 12 ein. In der Gesamtwertung rutschte der Schweizer mit 98 Punkten hinter Danilo Petrucci (Ducati) auf Rang 9 ab.