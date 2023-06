Applaus für Philipp Öttl: Starker Dritter in England

Für Philipp Öttl und viele andere Fahrer in der Superbike-WM stehen in den kommenden Wochen Vertragsverhandlungen für 2024 an. «Was ich jetzt brauche, sind starke Ergebnisse», ist dem Bayer bewusst.

Mit den Rängen 11, 6 und 5 ist Philipp Öttl stark in seine zweite Superbike-WM-Saison gestartet. In Mandalika hatte er ein Déjà-vu und fühlte sich an seinen schweren Sturz im November 2022 erinnert. In Assen und Barcelona lief es auch nicht rund, in Misano schaffte er als Neunter im zweiten Hauptrennen wieder ein einstelliges Ergebnis.

Den Trainings-Freitag in Donington Park beendete der Bayer aus dem Team Go Eleven Ducati als tadelloser Dritter, bei Mischbedingungen waren nur Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um eine gute Zehntelsekunde schneller.

Die Zeiten darf man nicht überbewerten, weil die Piloten während der zweimal 45 Minuten kaum Runden fuhren. Dennoch ist ein solches Ergebnis für Öttl ein schöner Erfolg und kommt genau zur richtigen Zeit.

«In Assen und Barcelona strauchelte ich, weil mein Bike zu wenig Seitengrip bot», erklärte Philipp in Donington Park. «Für Misano bekamen wir ein neues Bauteil für die Schwinge, das uns sehr hilft. In Misano hatte ich aber etwas Pech im Qualifying, im zweiten Rennen konnte ich dann unser Potenzial zeigen. Jetzt ist es an der Zeit, starke Resultate zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt das Paket habe, das zu tun.»

Was musst du zeigen, um dir ein drittes Jahr im Team Go Eleven Ducati zu sichern? «Wenn du mich so fragst, einen Podiumsplatz», schmunzelte der 27-Jährige. «Aber ich muss realistisch bleiben. Die Top-10 oder Top-5 sind, was das Team verlangt – und was auch ich will. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Meisterschaft auf einem sehr hohen Niveau ist, das ist also nicht so einfach. Von außen sieht es leicht aus, aber die Top-10 sind sehr schwer zu erreichen. Schau dir mal die Fahrer in den Top-20 an: Wer davon ist langsam, wen kann man einfach schlagen?»

«Ich sehe für die Rennen keine so großen Probleme, eher für das Qualifying mit gelben Flaggen etc.», ergänzte Öttl. «Da kann es schwierig werden, eine schnelle Runde hinzubekommen. Wenn es mir gelingt, mich für die ersten drei Startreihen zu qualifizieren, dann kann ich für die Rennen optimistisch sein. Der Freitag war schwierig für alle, weil wir kaum Informationen sammeln konnten. Unser Paket ist gut, darauf können wir vertrauen.»

Philipp weiß, dass ihm einstellige Ergebnisse in den Vertragsverhandlungen sehr helfen: «Das habe ich zu Saisonbeginn erreicht und muss das wieder leisten. Ich muss zeigen, dass ich ein guter Fahrer bin, der eine Ducati verdient hat. Denn die Ducati ist ein hochwertiges Bike und auch das Team ist sehr gut. Ich fühle mich wohl dort und sie unterstützen mich sehr. Ich bin glücklich bei ihnen und möchte bleiben, aber auch viele andere wollen für dieses Team fahren. Weil sie wissen, dass das ein gutes Team ist. Ich bin in einer guten Position, muss ihnen aber zeigen, was ich kann.»