Razgatlioglu wurde von Danilo Petrucci überrascht

Neun Fahrer haben in der Superbike-WM 2023 bislang mindestens einen Podestplatz erobert, zuletzt gelang dieses Kunststück Danilo Petrucci (Barni Ducati) in Donington Park.

Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam dominiert die laufende Saison nach Belieben, der Spanier gewann 16 der bislang 18 Rennen. Bei Zielankunft besiegt wurde er nur im Sprintrennen in Donington Park, in Mandalika war er gestürzt.



Ebenso überragende Nummer 2 ist Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mit 17 Podestplätzen, darunter zwei Siege in den Sprintrennen in Mandalika und Donington.



Zusammen haben Bautista und Razgatlioglu 34 von 54 Podestplätzen eingesackt.

Die restlichen 20 teilen sich Jonathan Rea (6), Andrea Locatelli (5) und Michael Rinaldi (5), jeweils einmal aufs Podium schafften es Alex Lowes, Axel Bassani sowie Xavier Vierge.



In Donington fügte Danilo Petrucci als Dritter im zweiten Hauptrennen seinen Namen dieser Liste hinzu.



«Ich freue mich für ihn, er ist ein starker Fahrer», sagte Razgatlioglu zur Leistung des zweifachen MotoGP-Siegers. «Er hat schon in Misano gute Arbeit geleistet, ist aber gestürzt. In Donington ist ihm ein unglaublicher Schritt nach vorne gelungen, sein dritter Platz hat mich überrascht. Ich glaube, er mag diese Strecke. Und die Ducati hat dort auch gut funktioniert. Danilo wird mit jedem Rennen schneller und passt sich immer besser an die Ducati an.»