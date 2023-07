Toprak Razgatlioglu: Als würde er eine 600er fahren

Nach der Hälfte des ersten Superbike-Rennens in Imola lag Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu vorne. Anschließend hatte er Alvaro Bautista auf seiner Ducati nichts entgegenzusetzen und wurde abgeschlagen Zweiter.

Die Superpole am Samstagvormittag war von vielen Gelbphasen geprägt, die dazu führten, dass das Ergebnis zigfach korrigiert wurde. Am Ende stand Toprak Razgatlioglu oben auf der Zeitenliste und durfte für seine elfte Pole-Position eine weitere schicke Tissot-Uhr in Empfang nehmen.

Razgatlioglu hatte nicht den besten Start ins Rennen und fiel in der Anfangsphase auf die vierte Position zurück; in der fünften Runde übernahm er die Spitze und lag bis zur zwölften von 19 Runden auf Platz 1. Dann wurde der Türke von Weltmeister Alvaro Bautista überflügelt, der in den verbleibenden sechs Runden auf seiner Ducati V4R erstaunliche 3,6 sec Vorsprung herausfuhr.

Und das, obwohl die Maximaldrehzahl der Ducati vor Imola zum zweiten Mal in dieser Saison um 250/min reduziert wurde. Jetzt dreht der Motor der V4R wie die Honda 15.600/min.

«Die Änderung der Drehzahl ist das Einzige, was sich geändert hat», spottete Toprak, der Bautista nichts entgegenzusetzen hatte, als dieser an ihm vorbei war. Bereits in England hatte er festgehalten, dass er sich im Kampf gegen Ducati fühle, als würde er auf einer 600er sitzen. «Wie er mich überholt, ist nicht normal – er ist unglaublich schnell. Trotzdem werde ich weiterkämpfen und in jedem Rennen versuchen zu gewinnen.»

«Nach neun Runden ließ mein Hinterreifen nach, die Ducati war dann immer noch einfach zu fahren», fiel dem Weltmeister von 2021 auf. «Ich bin im dritten und vierten Sektor stark, in der Beschleunigung aus den Schikanen heraus ist aber die Ducati sehr stark. Alles, was ich vor und in der Schikane gutmache, verliere ich anschließend. Das ist nicht einfach, die Ducati ist auf der Geraden wirklich schnell. Ich ging so früh wie möglich ans Gas, um die bestmögliche Beschleunigung zu haben. Aber die der Ducati ist trotzdem besser, weil sie mehr Leistung hat. Er weiß das und bindet das in seine Strategie ein.»

«Als er an mir vorbei war, wollte ich erst kontern», erklärte Toprak gegenüber SPEEDWEEK.com. «Aber schon nach zwei Runden war mir klar, dass das nicht einfach wird. Vor allem in Kurve 7, wo es bergauf geht, ist die Ducati unglaublich schnell. Ich bin dort in der Beschleunigung ein bisschen besser als er. Aber sobald Bautista in den dritten Gang schaltet, ist er weg. Ich versuchte in den anderen Kurven alles, aber wie viele Runden kannst du das machen? Das ist das Problem. Zehn Runden kann ich stark sein, im Sprintrennen kann ich vielleicht gewinnen. Aber wichtig ist, dass ich über 19 Runden stark bin.»

Bautista gewann in Imola das 17. der bislang 19 Rennen dieser Saison. In der Gesamtwertung hat der Titelverteidiger bereits 98 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Razgatlioglu, der in Italien seinen 100. Podestplatz in der Superbike-WM feiern durfte.