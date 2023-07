Was von der SBK in Most am Sonntag live zu sehen ist 30.07.2023 - 07:34 Von Kay Hettich

© Autodrom Most Die Rennstrecke in Most

Am Samstag sahen wir in der Superbike-WM den ersten Saisonsieg von Jonathan Rea (Kawasaki) und feierten in der 300er-Serie den Triumph von Lennox Lehmann (KTM). Welche Rennen in Most an Sonntag übertragen werden.