Offiziell: Termin für SBK-Finale in Jerez steht fest

Jerez kehrt zurück in den Kalender der Superbike-WM

Nach der Absage der Veranstaltung in Argentinien musste sich Promoter Dorna um ein neues Finale für die Superbike-WM 2023 bemühen. Dass dieses in Jerez sein würde, war bereits durchgesickert – jetzt steht auch das Datum.

Seit dem 24. Juli wissen wir, dass trotz Vertrag der letzte Event der Superbike- und Supersport-WM 2023 in San Juan in Argentinien Mitte Oktober nicht stattfinden wird.



Als Ersatzaustragungsort fand Vermarkter Dorna die Rennstrecke in Jerez im südlichsten Zipfel Spaniens.

Weil es für viele Teilzeitkräfte des SBK-Trosses zeitlich nur schwer zu bewerkstelligen gewesen wäre, nach den beiden Events in Aragon (22.–24. September) und Portimao (29. September bis 1. Oktober) einen dritten direkt anzuhängen, wurde das WM-Finale nun auf das Wochenende 27.–29. Oktober datiert.

Für den ursprünglichen Argentinien-Termin Mitte Oktober ist in Jerez ein Motorradrennen zur Andalusischen Meisterschaft angesetzt; in der Woche darauf das «Historic Festival», eine Veranstaltung für alte Rennautos. Gemeinsam mit der Regierung von Andalusien, die als lokaler Veranstalter auftritt, sowie den Rennstreckenbetreibern wurde deshalb das letzte Oktober-Wochenende gewählt.

Kalender SBK-WM 2023:

24.–26. Februar: Phillip Island/Australien

03.–05. März: Mandalika/Indonesien

21.–23. April: Assen/Niederlande

05.–07. Mai: Barcelona/Spanien

02.–04. Juni: Misano/Italien

30.–02. Juni/Juli: Donington Park/Großbritannien

14.–16. Juli Imola/Italien

28.–30. Juli: Most/Tschechien

08.–10. September: Magny-Cours/Frankreich

22.–24. September: Aragón/Spanien

29.–01. September/Oktober: Portimão/Portugal

27.–29. Oktober Jerez/Spanien