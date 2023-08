Aragon-Test, 13 Uhr: Honda überraschend vor Ducati

Am Dienstag und Mittwoch testen die Werksteams von BMW, Ducati, Honda und Kawasaki im Motorland Aragon. Nach den ersten vier Stunden am Dienstag ist Honda-Werksfahrer Iker Lecuona der Schnellste.

Im Lauf des Tages soll es in Aragon bis zu 26 Grad Celsius warm werden. Wegen böigem Wind blieb das Thermometer am Vormittag unter 20 Grad. Die Teams testen am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Am Dienstag um 13 Uhr lag Honda-Pilot Iker Lecuona mit 1:50,950 min hauchdünn vor den Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Michael Rinaldi.



Von den Rekorden im MotorLand sind diese Zeiten auch wegen der verschmutzten Strecke weit entfernt. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,375 min, den Pole-Rekord stellte der Türke im selben Jahr mit 1:48,267 min auf.



Wie immer bei Tests gilt: Da die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und unbekannt ist, wer wann mit welchen Reifen fuhr, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.



Honda bietet neben seinen Stammfahrern Iker Lecuona und Xavi Vierge auch Suzuka-Sieger Tetsuta Nagashima auf. «Wir testen einige Teile, die wir hoffentlich diese Saison noch zum Einsatz bringen können», erklärte Teammanager Leon Camier. «Es ist wichtig, dass uns ein Schritt nach vorne gelingt. Die jetzigen Teile werden bestimmen, was wir für 2024 bringen. Wenn du etwas am Motorrad änderst, hat das Einfluss auf die anderen Teile. Du kannst nicht einfach drei neue Teile ans Bike schrauben und erwarten, dass sie funktionieren.»



BMW ist in Aragonien mit beiden Teams und allen vier Stammfahrern vertreten. «Wir lassen nichts unversucht, man muss sich in jedem Bereich weiterentwickeln, also Fahrwerk, Motor, Elektronik, Aerodynamik», erklärte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Wir hoffen, mit neuen Chassisteilen aus der Sommerpause zu kommen, mit denen der nächste Schritt gelingt.»



Die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes werden erst am Mittwoch ausrücken, weil sie nur noch einen ihrer zehn Testtage pro Saison zur Verfügung haben. Am Dienstag ist dafür Testfahrer Florian Marino im Einsatz. Die zweite ZX-10RR fährt Adrian Huertas – als Belohnung für seinen 300er-WM-Titel 2022 und seinen starken Leistungen als Supersport-Rookie.



Mit Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Tarran Mackenzie (Petronas Honda) sind auch zwei Supersport-Piloten dabei.

Test-Zeiten Aragon, Dienstag, 13 Uhr:



Superbike-WM:

1. Iker Lecuona (E), Honda, 1:50,950 min

2. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,018 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,053

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,229

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,341

6. Xavi Vierge (E), Honda, +0,453

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,839

8. Scott Redding (GB), BMW, +0,996

9. Loris Baz (F), BMW, +1,121

10. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,423

11. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,498

12. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +1,552



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,928

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +1,579 sec