Aragon-Test, 13 Uhr: Petrucci überrascht mit Bestzeit

Danilo Petrucci ist in Aragon schnell unterwegs

Ducati-Privatier Danilo Petrucci aus dem Team Barni Spark Racing war der tonangebende Fahrer bis zum Mittwochmittag, am zweiten und letzten Superbike-Testtag im MotorLand Aragon in Spanien.

Am Mittwochvormittag präsentierten sich den Fahrern im MotorLand Aragon deutlich bessere Bedingungen als am Dienstag. Nach einem Testtag ist die Strecke vom Schmutz gesäubert, außerdem ist der Wind heute deutlich geringer.



Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) blieben bereits in der ersten Stunde unter Michael Rinaldis Bestzeit vom Dienstag (1:50,388 min).

Die Teams fahren am zweiten und letzten Testtag von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.



Um kurz vor halb zwölf Uhr blieb Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) als Erster unter 1:50 min und fuhr 1:49,954. Wenige Minuten später steigerte sich der Italiener deutlich auf 1:49,168 min, was vermuten lässt, dass er diese Zeit mit einem Qualifyer-Hinterreifen fuhr. Um 11.40 Uhr führte Petrucci die Zeitenliste mit fast einer Sekunde Vorsprung auf Bautista an.

Vor der einstündigen Mittagspause blieben auch Iker Lecuona (Honda), Bautista und Rea unter 1:50 min, doch an die Zeit von Petrucci kam keiner heran.



Inzwischen sind die Zeiten auf einem hohen Niveau angelangt. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,375 min, den Pole-Rekord stellte der Türke im selben Jahr mit 1:48,267 min auf.

Wie immer bei Tests gilt: Da die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und unbekannt ist, wer wann mit welchen Reifen fuhr, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-Team brachte die beste BMW auf Platz 7 und verlor 1,389 sec.

Die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes hatten am Dienstag pausiert, weil sie nur noch einen Testtag übrighaben – diesen nutzen sie am Mittwoch.

Honda bringt neben den Stammpiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge auch am Mittwoch Testfahrer Tetsuta Nagashima zum Einsatz, den Suzuka-Sieger.

Test-Zeiten Aragon, Mittwoch, 13 Uhr:



Superbike-WM:

1. Danilo Petrucci (I), Ducati, 1:49,168 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, +0,298 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,435

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,771

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,991

6. Xavi Vierge (E), Honda, +1,244

7. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,389

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,432

9. Loris Baz (F), BMW, +1,767

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,800

11. Scott Redding (GB), BMW, +1,934

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +2,420



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:53,941 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,297 sec

Test-Zeiten Aragon, Dienstag (29. August):



Superbike-WM:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,388 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, +0,231 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,312

4. Iker Lecuona (E), Honda, +0,609

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,643

6. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +0,656

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,717

8. Scott Redding (GB), BMW, +1,232

9. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,301

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,327

11. Loris Baz (F), BMW, +1,592

12. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,600



Supersport-WM:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:55,369 min

2. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,015 sec