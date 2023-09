Beerdigung von Teamchef Paul Bird am 22. September

Am 1. September 2023 ging der langjährige britische Teamchef Paul Bird von uns, er verstarb nach kurzer schwerer Krankheit im Krankenhaus. Seine Beerdigung wird öffentlich stattfinden.

Der Engländer Paul Bird war ein Motorsport-Enthusiast, der mit seinem Team Paul Bird Motorsport in der Britischen Meisterschaft, auf der Insel Man, in der MotoGP- und Superbike-WM sowie im automobilen Rallye-Sport Spuren hinterließ.

Von 2009 bis 2011 war PBM das Kawasaki-Werksteam in der Superbike-WM, mit Fahrern wie John McGuinness und Joey Dunlop gewann die Truppe die TT. In der BSB wurden seit 2002 acht Fahrertitel errungen: Mit Steve Hislop, Shane Byrne, Scott Redding und Josh Brookes. Aktuell führt PBM Ducati die BSB-Wertung mit Tommy Bridewell und Glenn Irwin an.

Am 1. September verstarb Bird überraschend mit nur 56 Jahren im Krankenhaus, die Todesursache wurde nicht kommuniziert.



Die Beerdigung ist am Freitag, 22. September 2023, um 12.30 Uhr. Der Gottesdienst im privaten Rahmen findet im Eden Valley Krematorium statt, gefolgt von einer anschließenden Versammlung im Roundthorn Country House in der Stadt Penrith in Cumbria.

Alle Freunde sind herzlich eingeladen, direkt zum Roundthorn House zu gehen, wo der gesamte Gottesdienst per Livestream übertragen wird. Anschließend gibt es Erfrischungen und Ehrungen für Paul von seiner Familie und Freunden.



Der Trauerzug wird Langwathby verlassen und über die B6412 zum Krematorium nach Culgaith fahren, wo Paul Bird die letzte Aufwartung gemacht werden kann.