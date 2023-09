Johnny Rea (3./Kawasaki) : «Die Runde meines Lebens»

Von Platz 3 im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 im MotorLand Aragón war Jonathan Rea enttäuscht, denn zuvor hatte sich der Kawasaki in Rekordzeit die Pole-Position gesichert.

Bei der Analyse der freien Trainings vom Freitag ahnte Jonathan Rea, dass er im ersten Lauf gegen die Ducati-Piloten einen schweren Stand haben würde. Nicht nur WM-Leader Álvaro Bautista fuhr eine beeindruckende Rennsimulation, auch dessen Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi und Danilo Petrucci vom Barni-Team zeigten eine famose Pace.

Mit seiner 42. Pole-Position brachte sich Rea im Qualifying in Rekordzeit in die bestmögliche Ausgangsposition für den ersten Lauf.



«Meine Runde in der Superpole war außergewöhnlich, dabei verliere ich im vierten Sektor sogar Zeit», staunte der Nordire. «Das Bike machte, was ich wollte. Ich suchte mir einen Windschatten, ich glaube, es war Álvaro oder Danilo. Mir war danach klar, dass ich eine solche Zeit wegen der langen Gegengeraden alleine nie hätte erreichen können. Es war die Runde meines Lebens. In den Kurven 1 und 7 machte ich kleine Fehler, sonst war ich aber am absoluten Limit und immer nahe am Sturz.»

Weil Petrucci in der Superpole stürzte und als Letzter in den ersten Lauf starten musste, hatte der Kawasaki-Pilot eine Sorge weniger. Und als Bautista in Runde 6 ausrutschte, blieb nur noch Rinaldi und natürlich Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu als Gegner übrig. Gegen beide hatte Rea das Nachsehen.



«In den ersten Runden fühlte ich mich großartig und konnte Álvaro leicht folgen. Das ging allerdings nur so lange der Grip gut ist», erzählte der 36-Jährige SPEEDWEEK.com. «Nach neun Runden wurde es schwieriger. Ich sah auf meinem Pitboard, dass der Abstand zu Toprak zwischen 0,1 und 0,2 sec schwankte. Also konzentrierte ich mich darauf, keine Fehler zu machen und vorn zu bleiben. Mir war klar, dass Rinaldi uns mit einer guten Pace überholen würde. Als er vorbei war und aus der nächsten Kurve beschleunigte, fiel mir dieser enorme Grip auf, den er zur Verfügung hatte. Es war unmöglich, es mit ihm aufzunehmen.»

Rea weiter: «Kurz darauf überholte mich auch Toprak. Hier und da war ich besser als er, über die ganze Runde war er aber ein wenig schneller. Ich bekam zunehmend Probleme mit den Vorder- und Hinterreifen. Normalerweise sollte ich über den dritten Platz glücklich sein, weil es unsere beständige Podiumsform bestätigt. Sonst wäre ich damit auch zufrieden, heute hatte ich aber mehr erwartet und bin enttäuscht. Wenn ich die beiden vor mir anschaue, dann ist da fahrerisch nichts besser oder schlechter. Vielleicht ist es eine Frage des Fahrstils, weshalb wir die Reifen mehr beanspruchen.»