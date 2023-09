Applaus für Philipp Öttl: Starker Sechster in Aragon 23.09.2023 - 17:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Philipp Öttl vor Iker Lecuona und Axel Bassani

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati kann in Aragon wieder an seine exzellenten Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen. Das erste Superbike-Rennen am Samstag beendete der Bayer als Sechster.