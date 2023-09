Im Qualm sank Michael Rinaldi das Herz in die Hose

Nach seinem fulminanten Sieg am Samstag war Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi auf dem besten Weg, im zweiten Superbike-Hauptrennen in Aragon Platz 2 zu erobern. Dann wurde er plötzlich von Locatellis Yamaha eingenebelt.

Sicher, seinen Sieg im ersten Rennen am Samstag hatte Michael Rinaldi neben einer cleveren Taktik auch der Tatsache zu verdanken, dass Aruba-Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista in Führung liegend gestürzt war.

Auf Rang 5 im Superpole-Race am Sonntagvormittag ließ Rinaldi im zweiten Hauptrennen am Nachmittag einen dritten Platz folgen – es hätte auch Platz 2 werden können. Denn der Italiener hatte sich sein Rennen gut eingeteilt, die Reifen geschont und war bis auf wenige Zehntelsekunden an den beiden Yamaha-Werksfahrern Andrea Locatelli und Toprak Razgatlioglu dran, die hinter dem souverän vornewegfahrenden Bautista auf den Positionen 2 und 3 lagen.

In Runde 15 dann der Schreckmoment: Locatellis Yamaha qualmte heftig, Ursache dafür war ein Riss im Ölkühler, wie sich später herausstellte. Während Toprak sofort überholte und damit jedem Sturzrisiko aus dem Weg ging, drehte Rinaldi kurz das Gas zu. Bei Rauch droht für gewöhnlich höchste Crashgefahr, dem 27-Jährigen rutsche das Herz für 1,5 sec in die Hose.

Als er an Locatelli vorbei war, lag Toprak genau diese 1,5 sec vor ihm. In den restlichen drei Runden war dieser Rückstand nicht mehr aufzuholen, Rinaldi wurde hinter den beiden Weltmeistern Dritter und schloss damit bis auf 24 Punkte zum WM-Fünften Axel Bassani (Motocorsa Ducati) auf, der einzig im zweiten Hauptrennen als Fünfter ein starkes Ergebnis einfahren konnte.

«Mein Hinterreifen war noch besser, deshalb konnte ich die beiden Yamaha einholen», schilderte Rinaldi gegenüber SPEEDWEEK.com. «Als ich aufschloss, wollte ich um den zweiten Platz kämpfen. Ich kam im Gegensatz zu Toprak nicht gleich an Locatelli vorbei, weil ich drei oder vier Zehntelsekunden hinter ihm lag und deshalb keine Möglichkeit hatte. Fünf Kurven lang war der Rauch übel, da hatte ich kein Vertrauen, um auf der Ideallinie richtig zu bremsen. In diesem Moment verlor ich meine Chance, mit Toprak um den zweiten Platz zu kämpfen. Insgesamt bin ich trotzdem glücklich, weil ich wieder in der Spitzengruppe kämpfen konnte – das ist das Wichtigste. Platz 3 ist okay.»

Rinaldi erlebte zum ersten Mal in dieser Saison ein Wochenende, an dem nichts schieflief. An dem er kein Problem mit dem Motorrad hatte, Fahrfehler machte oder von einem Gegner abgeräumt wurde. «Ich bin glücklich», grinste der fünffache Laufsieger, der für 2024 noch kein Team hat. «Ich habe nichts zu verlieren – ich wünschte, es wäre zu Saisonbeginn so gelaufen. Aber das ist Teil des Lebens – wir leben und lernen. Wenn du keinen Teamplatz hast, dann brauchst du nicht an Resultate denken – denn im schlimmsten Fall bleibst du ohne Sitz.» Und ergänzte schmunzelnd: «Gewinnen hilft immer.»