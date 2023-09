Garrett Gerloff (4./BMW): «Hatten Podest-Potenzial»

Nach einer schwachen Superpole präsentierte sich Bonovo action BMW-Pilot Garrett Gerloff im ersten Superbike-Lauf in Portimão wieder von seiner besten Seite. Von Platz 11 gestartet, kam er als Vierter ins Ziel.

Nach verhaltenen Platzierungen am Freitag und in der Superpole war Garrett Gerloff im ersten Rennen wie ausgewechselt. Im Zeittraining gelang dem amerikanischen BMW-Piloten keine schnelle Runde, sodass er nur Startplatz 11 erreichte. Doch anders als im Qualifying kam der 28-Jährige im Renntrimm überraschend gut mit Motorrad und Strecke zurecht. «Aus irgendeinem Grund hatte ich in der Superpole Probleme mit der Konstanz. Auf einen guten Sektor folgte immer wieder ein schlechter. Das war frustrierend», gab Gerloff zu. «Für das Rennen änderten wir nichts. Ich denke, die Tatsache, ein Rennen zu fahren, hat vieles verändert. Durch meine Mitstreiter hatte ich eine Referenz, die mir sehr half.»

Der Amerikaner ist überzeugt, dass er mit einem besseren Startplatz ums Podium gekämpft hätte. «Das ist verschenktes Potenzial», ärgert sich der Texaner. «Im Rennen hatte ich zunächst keine Ahnung, dass ich auf Platz vier lag. Dann brachte es mich zum Nachdenken. Ich wünschte mir, dass ich ein gutes Zeittraining gehabt hätte, um eine Chance aufs Podium zu haben. Mit einem normalen Zeittraining hätte ich dafür definitiv Potenzial gehabt.»

Nach Assen 2021, als er seinen Markenkollegen Toprak Razgatlioglu abräumte und von Yamaha ins Gebet genommen wurde, fuhr Gerloff lange unter seinen Möglichkeiten. Im BMW-Team Bonovo action blüht er zunehmend wieder auf.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Alex Lowes, Jonathan Rea & Andrea Locatelli © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

In Portimão fuhr er zum dritten Mal in diesem Jahr in die Top-5 und gewinnt immer mehr Vertrauen zur M1000RR. «Ich habe das Gefühl, dass ich auf der BMW Dinge tun kann, die ich mich auf der Yamaha nicht traute. Das ist wirklich vielversprechend», freut er sich gegenüber SPEEDWEEK.com. «Heute waren wir von Beginn an schnell. Daran wollen wir weiter arbeiten. Ich fühle mich besser und besser auf dem Motorrad. Ich traue mich, mehr Druck auf das Hinterrad zu geben oder die Front beim Kurveneingang zu entlasten. Das ist wirklich sehr hilfreich.»