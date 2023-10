Hoffnung von Toprak: BMW schneller als die Yamaha

Zweimal musste sich Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) bei der Superbike-WM in Portimao Alvaro Bautista auf dem Zielstrich geschlagen geben, weil er vom Spanier auf der Ducati ausbeschleunigt wurde.

Mit einem schnelleren Motorrad hätte Toprak Razgatlioglu am vergangenen Sonntag beide Rennen in Portimao gewonnen, denn er wurde erst auf den letzten Zentimetern vor dem Zielstrich von Alvaro Bautista auf der Ducati Panigale V4R überrumpelt.

Anschließend sahen wir Toprak frustriert wie selten in seiner Karriere. Er hatte wie ein Löwe gegen Bautista gekämpft und ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit überholt. Der Spanier machte es sich aber auch nicht einfach und vertraute auf die lange Gerade, sondern konterte regelmäßig. Unterm Strich war es der atemraubendste und spektakulärste Zweikampf dieser Saison.

Die langgezogene, sehr schnelle letzte Rechtskurve vor der fast ein Kilometer langen Start-Ziel-Geraden fuhr Bautista deutlich besser als Razgatlioglu. Diese Tatsache, gepaart mit der besseren Beschleunigung der Ducati und dem Leichtgewicht Bautista darauf, führte dazu, dass Toprak chancenlos war. Im Sprintrennen fehlten auf dem Zielstrich 0,142 sec zum Sieg, im zweiten Hauptrennen 0,126 sec.

«Uns fehlt es an Leistung und Beschleunigung mit durchdrehendem Hinterrad», hielt der Türke fest. «Jeder weiß, dass die Ducati das beste Motorrad ist. Ich fahre eine Yamaha und wir kämpfen mit dem besten Bike. Ich bin so wütend. Gefühlt habe ich in den letzten vier Runden des zweiten Rennens 200 Prozent gegeben, es war unglaublich. Das Vorderrad blockierte ständig und der Hinterreifen baute ab – Bautista machte aber ununterbrochen Druck. Ich sagte mir selbst, dass der erste Platz meiner ist, nicht der zweite. Deshalb überholte ich ihn ständig und attackierte. Ich wusste, dass er in der letzten Kurve, auf der Geraden und in der ersten Kurve sehr stark sein würde. Ich musste vor ihm bleiben, um die Oberhand zu behalten. Die letzte Runde versuchte ich ruhiger anzugehen, um in der letzten Kurve einen kleinen Vorsprung zu haben. Aber mein Plan ging nicht auf.»

«Alvaro ist kein langsamer Fahrer, er ist auch stark», betonte Razgatlioglu. «Und er wusste, dass er mich am Ausgang der letzten Kurve leicht überholen kann. Er sah, dass ich herumrutschte, also wartete er auf die letzte Kurve. Hätte er mich vorher überholt, wäre gleich mein Konter gekommen. Wir schmiedeten beide Pläne, aber in der letzten Kurve war es unmöglich für mich, ihn aufzuhalten. Ich war so wütend, weil ich mit ihm kämpfte. Kein anderer konnte mit ihm kämpfen. Und dann verliere ich den Sieg am letzten Kurvenausgang. Ich musste in allen Kurven alles geben, um ihn zu attackieren – und er fährt dort einfach an mir vorbei.»

Razgatlioglu hat für 2024 und 2025 einen Vertrag mit BMW unterschrieben. Rechnet er sich auf der M1000RR bessere Chancen aus?



«Die BMW scheint auf der Geraden schneller zu sein, also habe ich bessere Chancen», sagte der Weltmeister von 2021 gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das geht aber nur, wenn ich das Motorrad besser fahre und mich gleich anpassen kann. Dann glaube ich, dass ich auf vielen Strecken eine bessere Chance habe.»

So lange es eine Balance-Regel gibt, werden die Diskussionen um diese nicht verstummen. Sieht der 39-fache Laufsieger einen Weg für mehr Ausgeglichenheit, etwa unter Einbeziehung eines Mindestgewichts für Fahrer plus Maschine? «Selbst wenn diese Regel kommen sollte, werden die Motorräder nie gleich sein», weiß Razgatlioglu. «Wie auch immer, nächstes Jahr habe ich ein schnelles Motorrad.»