Danilo Petrucci: 2,6 sec fehlten zum ersten SBK-Sieg

Im zweiten Lauf der Superbike-WM 2023 in Jerez hatte Danilo Petrucci die Chance, seinen ersten Superbike-Sieg einzufahren. Warum der Ducati-Privatier zurücksteckte und sich mit Platz 5 zufriedengab.

Danilo Petrucci war der prominenteste Rookie in der Superbike-WM 2023, aber der ehemalige MotoGP-Pilot hatte sich seine Rückkehr ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft einfacher vorgestellt. Lange haderte der Italiener mit den Einheitsreifen von Pirelli, in der zweiten Saisonhälfte mauserte er sich aber zum besten Privatier, auch wenn diesen Titel am Ende Axel Bassani (Ducati) einheimste.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez und Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Jorge Martin © Gold & Goose Bagnaia, Martin, Binder © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

Beim Saisonfinale in Jerez zeigte der Barni Ducati-Pilot eine solide Leistung. Von Startplatz 12 brauste der 33-Jährige im ersten Lauf als Fünfter ins Ziel und im Superpole-Race als Neunter. Im zwischen Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) umkämpften zweiten Lauf stand Petrucci wie Dominique Aegerter und Remy Gardner (beide GRT Yamaha) vor der schwierigen Entscheidung, ob er die Gunst der Stunde nutzen und seinen ersten SBK-Sieg anvisieren soll – in Runde 16 lag er nur 1,3 sec hinter der Spitze auf Platz 5!

«Als ich die Lücke zu den Top-3 zugefahren hatte, schaute ich zu, wie es sich die beiden vorn besorgten. Ich sagte zu mir: ‹vielleicht ist es ein guter Tag für mich›. Aber da war kein Platz, um bei dieser Party mitzumischen. Aber egal, ich bin dennoch zufrieden», erklärte der Italiener, warum er sich mit der fünften Position begnügte. «Wenn ich mir die Saison anschaue, dann war ich in der zweiten Hälfte der beste Privatier, war zu Beginn aber weit davon entfernt. Wir haben immer noch vieles zu verbessern, unter anderem das Sprintrennen, das auch in Jerez nicht sonderlich gut lief, oder auch die Superpole. Mit weichen Reifen haben wir Nachholbedarf und auch bei Rennbeginn. Danach ist meine Pace einwandfrei. Um ganz vorn mitzufahren und ums Podium zu kämpfen, muss man von Anfang an dabei sein.»