Winter-Überraschung: Kawasaki mit gelbem Farbtupfer

So sehen die Werks-Kawasaki in den Wintertests aus

Das Kawasaki-Werksteam lässt sich für die Wintertest in der Superbike-WM immer ein besonderes Design einfallen. Mit Axel Bassani kommt zum ersten Mal seit 2020 ein neuer Fahrer ins Team.

Am 31. Oktober und 1. November findet auf dem Circuito de Jerez der erste Wintertest für die Superbike-WM 2024 statt. Zahlreiche Teams treten mit neuen Fahrern an, bei Kawasaki gibt es erstmals seit 2020 eine Änderung. Damals kam Alex Lowes zu Provec Racing, der Mannschaft hinter dem Kawasaki-Werksteam. Jetzt ist es Axel Bassani, der als Nachfolger von Jonathan Rea eingekauft wurde.

Am Montag sahen wir die Kawasaki-Crew erstmals in der neuesten Wintermode, in der erstaunlicherweise die Farbe Gelb statt dem traditionellen Kawasaki-Grün auftaucht.



Überraschend ist auch, dass Reas langjähriger Crew-Chief Pere Riba an die Seite von Alex Lowes wechselt und dessen bisheriger Crew-Chief Marcel Duinker fortan für Bassani zuständig ist.



Wie alle anderen Teams wird Kawasaki ab Dienstag erstmals unter den neuen technischen Vorschriften arbeiten, welche ein Mindestgewicht von 80 kg für den Fahrer in voller Montur vorsehen, mehr Möglichkeiten bei der Modifikation der Kurbel- und Ausgleichswelle bieten, 21 statt 24 Liter Tankinhalt und teilweise andere Maximaldrehzahlen.