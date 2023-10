Bautista würde gerne im MotoGP-Testteam aushelfen

Diese Woche Dienstag und Mittwoch sind neben zahlreichen Superbike-WM-Teams auch die MotoGP-Testteams von Ducati, Honda und Aprilia in Jerez auf der Strecke. Alvaro Bautista würde die GP-Maschine gerne noch mal fahren.

Das MotoGP-Testteam von Ducati hat den Circuito de Jerez für Dienstag und Mittwoch gemietet, alle anderen sind Gäste. Das Hauptaugenmerk wird in diesen beiden Tagen aber auf den Superbike-Teams liegen, denn viele von ihnen haben neue Fahrer und auch die technischen Vorschriften haben sich geändert.

Für Ducatis MotoGP-Team soll Michele Pirro testen, der Italiener hat sich aber am 8. Oktober bei einem Lauf zur Italienischen Superbike-Meisterschaft den linken Fußknöchel gebrochen und hinter seiner Fitness steht ein Fragezeichen – er humpelt auf Krücken durchs Fahrerlager.

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista, der vom 10.–12. November mit Wildcard am Malaysia-GP in Sepang teilnehmen wird, könnte einspringen. «Vor gut zwei Wochen habe ich auch einen MotoGP-Test für Ducati gemacht, weil sie ein paar Teile für 2024 zu probieren hatten», erzählte der Spanier in Jerez. «Der Plan sieht vor, dass Pirro testet. Aber sollte er nicht können, bin ich hier. Vielleicht kann ich ein paar Runden mit der GP-Maschine fahren, um ein paar Daten für Ducati zu sammeln. Das wäre für mich auch deshalb gut, weil ich dann etwas Gefühl aufbauen könnte, bevor ich nach Sepang fliege.»

Bautista hält die Erwartungen an seinen MotoGP-Wildcard-Einsatz nach außen niedrig und betont, dass es ihm nur um den Spaß gehe. Doch niemand zweifelt daran, dass der 38-Jährige in der Hitze von Malaysia bestmöglich abschneiden möchte.

Danilo Petrucci sprang dieses Jahr in Le Mans als Ersatzfahrer in Ducatis MotoGP-Werksteam ein, seine Erinnerungen sind noch frisch. «Die MotoGP-Ducati ist eines der besten Bikes, das ich jemals gefahren bin», unterstrich er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Südspanien. «Nach jeder Kurve merkte ich, dass ich früher ans Gas gehen und schneller hätte sein können – fantastisch!»

Was traut der Italiener Bautista in Malaysia zu? «Alvaro ist in Sepang schon immer ausgezeichnet gefahren», bemerkte Danilo. «Es ist dort sehr heiß und der Asphalt beansprucht die Reifen derart, dass er mit seinem geringen Gewicht einen Vorteil haben wird. Ich gehe davon aus, dass er sehr konkurrenzfähig sein kann – er hatte zwei ausgiebige Tests zur Vorbereitung und fuhr mehrere Tage.»

Teilnehmer SBK-Test Jerez 31. Oktober/1. November:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)