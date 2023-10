Jerez-Test: Erste Action-Bilder von Rea, Iannone & Co

Dienstag und Mittwoch findet auf dem Jerez-Circuit der erste Wintertest für die Superbike-WM 2024 statt. Zahlreiche Teams haben neue Fahrer – SPEEDWEEK.com zeigt die ersten Bilder.

Von 10 bis 18 Uhr wird am Dienstag und Mittwoch auf dem Circuito de Jerez getestet. Als die Ampel am Dienstagvormittag auf Grün sprang, gingen Garrett Gerloff, Michael Rinaldi und Bradley Ray auf die Strecke, Axel Bassani folgte drei Minuten später.

Anhand der Wettervorhersage ist nicht auszuschließen, dass es im Lauf des Tages ein- oder mehrmals nieseln oder sogar regnen wird, die Strecke hatte zu Testbeginn noch feuchte Flecken von der Nacht zuvor.

Schlecht sind die Bedingungen bislang nicht, der jetzt dreifache Weltmeister Alvaro Bautista fuhr bereits in seiner zweiten fliegenden Runde 1:41,5 min. Nach einer Stunde führte Rinaldi die Zeitenliste mit 1:40,034 min an.

Für acht der 13 Fahrer ist der Jerez-Test Premiere. Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega ist in Ducatis Superbike-Werksteam aufgestiegen, sein Vorgänger Michael Rinaldi hat zu Motocorsa Ducati gewechselt. Andrea Iannone kehrt nach vierjähriger Dopingsperre in den professionellen Rennsport zurück und hat bei Go Eleven Ducati unterschrieben. Jonathan Rea ging von Kawasaki zu Yamaha, sein Nachfolger bei den Grünen ist Axel Bassani. Bradley Ray arbeitet erstmals mit dem Yamaha-Team GMT94 und Scott Redding wechselte vom Team BMW Motorrad Motorsport zu Bonovo action. Tarran Mackenzie steigt in die Superbike-WM auf und fährt für Petronas Honda.

Teilnehmer SBK-Test Jerez 31. Oktober/1. November:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)