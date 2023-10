Jerez-Test: Die Zeiten um 12 Uhr – Crash von Rea

Superbike-Rekordchampion Johnny Rea lässt keine Zeit verstreichen, um das Limit auf der Yamaha zu finden. Kurz vor Mittag leistete er sich am ersten Testtag in Jerez einen Ausrutscher.

Um 11.45 Uhr begann es auf dem Circuito de Jerez leicht zu tröpfeln, weshalb die meisten Piloten an die Box fuhren. Zum Mittag führt Yamaha-Fahrer Remy Gardner die Zeitenliste mit 1:39,837 min an, was sehr ordentlich ist.



Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im gleichen Jahr mit 1:38,247 min auf.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben kaum Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen. Für die Fahrer mit neuen Teams geht es am ersten halben Tag vor allem darum, eine gute Position auf dem Motorrad zu finden und sich an die neuen Crews zu gewöhnen.



Um 11.47 Uhr hatte Jonathan Rea in der letzten Kurve vor der Start-Ziel-Geraden einen harmlosen Ausrutscher – diese Premiere hat er jetzt auch hinter sich.

Zeiten SBK-Test Jerez, Dienstag, 12 Uhr:

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

15. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,544

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429