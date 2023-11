SBK-Feld 2024 ist fix: Puccetti-Team verkündet Fahrer

Teamchef Manuel Puccetti hat ereignisreiche Wochen hinter sich, jetzt ist sein Paket für die Superbike-WM 2024 geschnürt. Der Italiener verriet in Mailand, welches Material und welchen Fahrer er haben wird.

Die Motorradmesse EICMA in Mailand wird von Promoter Dorna traditionell genutzt, um für die SBK-Meisterschaften zu werben. Viele Teams, Fahrer und Sponsoren kommen aus Italien, auf der Bühne der Paddock-Show wird fünf Tage lang ein unterhaltsames Programm geboten.

Am Freitagmittag war Teamchef Manuel Puccetti zu Gast und verlautbarte seine Pläne für 2024. «Bis in ein paar Tagen werde ich bestätigen können, dass wir identisches Material wie das Kawasaki-Werksteam erhalten», verriet der Italiener. «Dazu werden wir mit Tito Rabat einen starken Fahrer haben.»

Einen mickrigen Punkt hatte der Spanier vor dem Superbike-WM-Finale in Jerez auf dem Konto. Dass es nicht allein an ihm lag, wurde in Andalusien offensichtlich. Dort hatte das Puccetti-Team erstmals eine Werksmaschine von Kawasaki zur Verfügung und Rabat lieferte als 17. sein bestes Qualifying-Resultat der Saison ab. In den Rennen brauste der Moto2-Weltmeister von 2014 auf die Positionen 11, 15 sowie 14 und erfüllte damit die Erwartungen von Puccetti.

«Vor Jerez lagen wir 40 sec hinter dem Sieger, dann nur noch 17», schilderte Tito. «Wir machten einen Riesenschritt und zeigten, dass unser Potenzial sehr groß ist. Der Unterschied zwischen dem Satelliten- und Werksmotorrad ist massiv, alles ist anders, die Elektronik und die Federelemente. Wenn du konkurrenzfähig sein willst, brauchst du dieses Paket, sonst kannst du nichts erreichen.»

Dass er 2024 das gleiche Material erhält wie die Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani, sorgt bei Rabat für Euphorie. «Mit 34 erhalte ich noch einmal eine großartige Möglichkeit», freute er sich. «Manuel hat ein sehr gutes Team und ich will immer noch gewinnen – wir werden Kawasaki wertvolle Informationen liefern.»

Wird das Puccetti-Team auch in die Entwicklung eingebunden? Kawasaki-Neuzugang Bassani hat während des Jerez-Tests erzählt, dass die aktuelle ZX-10RR für Jonathan Rea gebaut wurde und sich einiges ändern müsse, damit auch andere Fahrer mit diesem Motorrad Erfolg haben können.



«Ich glaube, dass es nur geringfügige Anpassungen für Tito braucht, damit das Bike perfekt zu seinen Fähigkeiten passt», so Puccetti.



Mit der Verpflichtung von Rabat ist das Superbike-Feld 2024 komplett.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)