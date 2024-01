Neuer SBK-Kalender für 2024: Ein Termin umgeschmissen 17.01.2024 - 12:02 Von Ivo Schützbach

© Fritz Glänzel Der SBK-Event in Jerez wird um ein Wochenende nach hinten verschoben

Am letzten Februar-Wochenende beginnt in Australien die Superbike-WM 2024, vom 22.–24. März ist Europa-Auftakt in Spanien. Wegen einer religiösen Veranstaltung musste der Kalender jetzt angepasst werden.