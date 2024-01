Aegerter musste ins Krankenhaus: Warten auf Diagnose

Der erste Tag des Superbike-WM-Tests in Jerez findet ohne Dominique Aegerter statt. Der Schweizer hat sich beim Yamaha-Team Giansanti Racing krankheitsbedingt abgemeldet.

Seit dem 4. Januar ist Dominique Aegerter in Spanien, «ich bin seither Supermoto, Flat-Track, Motocross, Mountainbike und Rennrad gefahren», erzählte der WM-Achte des Vorjahres, der am Mittwoch seinen ersten Testtag in der Saison 2024 gehabt hätte. Zwei Tage lang sind beinahe alle Stammfahrer der Superbike-WM in Jerez, es herrscht Traumwetter mit blauem Himmel, Sonnenschein und über 20 Grad Celsius im Schatten.

Domi war am Dienstag an der Rennstrecke und besprach mit seinem Team den Ablaufplan, musste sich am Mittwochmorgen aber abmelden. «Alles wäre bereit, aber ich habe ziemlich Halsweh und war im Krankenhaus, um mich auf verschiedene Viren testen zu lassen. Ich habe mir was eingefangen, jetzt warten wir auf das Ergebnis», erzählte der 33-Jährige. «Deshalb kann ich heute nicht teilnehmen, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Das ist sehr schade, aber da kann man nichts machen.»

Abhängig von seinem Gesundheitszustand wird Aegerter am Donnerstag fahren oder erneut verzichten müssen. Nächste Woche Montag und Dienstag sind im 350 Kilometer westlich gelegenen Portimao zwei weitere Testtage angesetzt, bevor das Material zum Auftakt nach Australien geschickt wird. Dort sind am letzten Februar-Wochenende die ersten Rennen dieser Saison.