Autodrom Most: Nächster Umbau für mehr Sicherheit

In Most wird weiter investiert und umgebaut

Mitte Januar nahm das Autodrom Most die Arbeiten zu weiteren Verbesserungen der Sicherheit an und auf der Rennstrecke sowie des Umfelds wieder auf – nicht zuletzt im Hinblick auf das jährliche Großereignis Superbike-WM.

Trotz winterlichem Wetter wird aktuell und voraussichtlich noch bis Ende Februar im Autodrom Most gearbeitet – mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen.

«Letztes Jahr verzeichneten wir einen Rekord während der Superbike-Weltmeisterschaft, die mit 54.000 Besuchern zu einem der wichtigsten Höhepunkte der Motorsportsaison in der Tschechischen Republik wurde. Wir glauben, dass dieses Jahr noch mehr Fans den Weg zu dieser spektakulären Show finden werden. Wir wollen so gut wie möglich vorbereitet sein, um erneut die hohen Erwartungen der Fahrer und Teams zu erfüllen, die an die Standards der weltweit führenden Rennstrecken gewöhnt sind», begründet Josef Zajicek, der Vorstandsvorsitzende des Autodroms Most, die neuesten Umbauarbeiten.

Nachdem in den vergangenen Jahren der gesamte Fahrbahnbelag erneuert wurde, konzentrieren sich die Arbeiten in diesem Jahr auf den Umbau ausgewählter Sicherheitszonen in den Kurven 16, 17 und 20. Weitere Änderungen betreffen die Anfahrt zur ersten Kurve, um die Sicherheit beim starken Bremsen zu verbessern.

Eine weitere wichtige Änderung ist die Erneuerung der Randsteine im letzten Teil der Rennstrecke, die durch einen anderen Typ ersetzt werden, der sowohl für Autos als auch für Motorräder geeignet ist. Darüber hinaus werden weitere Arbeiten durchgeführt, wie die Verbreiterung der Boxeneinfahrt, die Installation neuer Sicherheitssysteme in den Kurven 17 und 18 und nicht zuletzt die weitere Modifizierung des Kamerasystems, welches das Autodrom selbst entwickelt hat. Basierend auf den Erfahrungen der letzten Saison wird die Race-Control mit zwei weiteren großen Monitoren ausgestattet, um die Bildqualität für die Sportkommissare zu erhöhen.

Das im letzten Jahr neu installierte Kamerasystem wird in diesem Jahr durch eine künstliche Intelligenz getestet, die in der Lage sein wird, automatisch zum Beispiel Feuer oder ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen usw. zu erkennen. Gleichzeitig laufen die Planungs- und Bauarbeiten für ein neues Medical-Center, das 2025 in Betrieb gehen soll.

«Auch der Start-und-Ziel-Turm wird weiter umgebaut, wobei wir unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren nutzen wollen. Die wohl interessanteste Änderung an der Kontrollstation wird die Erprobung von künstlicher Intelligenz im Kamerasystem sein, die uns helfen wird, bei Unfällen effizienter zu sein», sagt Sportdirektor Jindrich Hrnecek zu den laufenden Arbeiten. «Außerdem wird es eine zusätzliche Erweiterung geben, an der wir mit einem lokalen Unternehmen arbeiten. Wir versuchen, unsere Rennstrecke jedes Jahr nach den neuesten Regeln und Sicherheitsempfehlungen umzugestalten.»

Zudem werden ein neues Safety-Car und ebenso ein Medical-Car von Hyundai (i30 N) angeschafft. Ein weiterer Neuzugang im Fuhrpark der Rennstrecke wird der Hyundai Tucson RTP Rescue Special sein, ein Fahrzeug für die schnelle technische Hilfe. Dieses Ersthelferfahrzeug ist für den Einsatz bei Autorennen konzipiert. Das Fahrzeug wird mit ca. 150 kg kombiniertem Löschmittel (Pulver, Schaum, CO2) und jetzt auch mit 15 kg speziellem Gel-Löschmittel für Li-Ion-Batterien ausgestattet sein. Gleichzeitig wird es hydraulische und mechanische Rettungsgeräte haben. Der Tucson RTP hat die gesamte Schutzausrüstung an Bord, einschließlich eines speziellen Kits für den Einsatz bei Elektrofahrzeugen.

In Most laufen auch spezielle Schulungsprojekte. Hrnecek: «Wir starten ein einzigartiges Projekt in der Tschechischen Republik, das Motorsport Rescue Camp vom 16. bis 18. Februar. Ziel ist, Rettungs- und Hilfsdienste im Bereich des Motorsports zu schulen, damit sie in maximaler Symbiose arbeiten können. Es ist ein weiteres Puzzle-Stück, um die Sicherheit auf das höchste Niveau zu heben.»

Das Autodrom Most ist in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juli zum vierten Mal Schauplatz der Superbike-Weltmeisterschaft, die zu einem festen Bestandteil des Moster Rennkalenders geworden ist. Neben den Superbikes wird das nächste Saisonhighlight der traditionelle Czech Truck Prix (30. August bis 1. September) sein, in dessen Rahmen auch wieder ein Lauf zur europäischen NASCAR stattfinden wird. Für alle Liebhaber von Oldtimern ist der Höhepunkt der Saison in Most das Autofestival «The Most Classic» vom 27. bis 29. September, welches Autorennen zum Histo-Cup, eine Ausstellung und ein Treffen von Oldtimern, ihren Besitzern, Sammlern und Fans vereint.