Kranker Domi Aegerter (Yamaha): Droht längere Pause?

Auf die zweitägigen Superbike-Tests diese Woche in Jerez musste Dominique Aegerter wegen einer Viruserkrankung verzichten. Yamaha und das Giansanti-Team hoffen, dass der Schweizer bis zum Saisonstart wieder fit ist.

Mittwochmorgen begab sich Dominique Aegerter in Jerez ins Krankenhaus, um seine Blutwerte überprüfen zu lassen. «Ich habe mir vermutlich einen Virus eingefangen», lautete seine Selbstdiagnose.

Am Donnerstagnachmittag bekamen das Giansanti Racing Team (GRT) und Yamaha die Ergebnisse mitgeteilt und leiteten sie sofort an Monica Lazzarotti, die Medizinische Direktorin der Superbike-WM, zur genaueren Einschätzung weiter.

Inzwischen ist bestätigt, dass Aegerter an einer Virusinfektion leidet. Um welche genau es sich handelt, wird weder vom Team noch von Yamaha oder dem Schweizer kommuniziert. Seine Symptome sind Müdigkeit, Halsentzündung, Kopf- und Gliederschmerzen. Laut Aussage der Mediziner sollte sich sein Zustand in den nächsten zwei bis vier Wochen deutlich bessern. Nach dem Jerez-Test wird Aegerter auch den Test kommende Woche Montag und Dienstag in Portimao verpassen.

Bei Yamaha besteht die Hoffnung, dass sich der 33-Jährige bis zu den Testfahrten auf Phillip Island am 19./20 Februar soweit erholt hat, dass er teilnehmen kann. Geht dieses Vorhaben auf, steht seiner Teilnahme beim WM-Auftakt am letzten Februar-Wochenende auf gleicher Strecke nichts im Weg.