Portimao-Test, Montag: Bulega, Toprak und Rea voraus

Superbike-WM-Neuling Nicolo Bulega (Ducati) lässt die Konkurrenz auch auf der schwierigen Berg-und-Tal-Strecke in Portimao staunen und fuhr am ersten Testtag Bestzeit. Razgatlioglu auf der BMW war minimal langsamer.

Für Montag und Dienstag hat das Ducati-Werksteam das Autodromo Internacional do Algarve im Hinterland von Portimao gemietet, sämtliche Spitzenteams sind vor Ort. Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Portimao liegt zeitlich eine Stunde hinter MEZ.

Um 13 Uhr Ortszeit führte Yamaha-Neuling Jonathan Rea die Zeitenliste mit 1:40,595 min an, um 13:20 Uhr übernahm Rookie Nicolo Bulega mit 1:39,932 min die Spitze. Der Italiener hat bei allen bisherigen Wintertests mit sehr guten Leistungen aufhorchen lassen und war vergangene Woche in Jerez der Schnellste.



Bulega blieb bis zum Schluss vorne, steigerte sich noch minimal auf 1:39,913 min und fuhr als Einziger unter 1:40 min. Zum Vergleich: Für die schnellste Rennrunde in Portimao sorgte Razgatlioglu (Yamaha) 2023 im Superpole-Race mit 1:39,826 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) 2022 in 1:39,610 min auf.



Toprak Razgatlioglu war mit der BMW wiederum sehr schnell und büßte auf Bulega lediglich 0,094 sec ein.



Weltmeister Alvaro Bautista leidet immer noch an den Nachwirkungen seiner Nackenverletzung vom 1. November und tastet sich langsam ans Limit heran.



Philipp Öttl (GMT94), der einzige Deutsche im Superbike-WM-Feld, landete nur auf Platz 20; sein Yamaha-Kollege Dominique Aegerter aus der Schweiz (GRT) fehlt wie schon in Jerez wegen einer Viruserkrankung.



Wie immer bei Testfahrten gilt, dass die Zeiten nur bedingt vergleichbar sind, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und die Fahrer vom härtesten Rennreifen bis zum Qualifyer alles einsetzen dürfen.