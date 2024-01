Portimao-Test, 13 Uhr: Toprak besser als Pole-Rekord

Vor dem Mittag des zweiten Superbike-WM-Testtags in Portimao gingen einige Piloten auf Zeitenjagd: Toprak Razgatlioglu auf der BMW und Klassenneuling Nicolo Bulega auf der Ducati gelangen erstaunliche Runden.

Am Montag hat Superbike-Rookie Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:39,913 min für die Bestzeit im Autodromo Internacional do Algarve im Hinterland von Portimao gesorgt. Am zweiten Testtag Dienstag, die Strecke ist erneut von 10 bis 17 Uhr geöffnet, brachte der Italiener am Vormittag einen Qualifyer zum Einsatz und fuhr in 1:39,275 min deutlich schneller als Jonathan Rea (Kawasaki) bei seinem Pole-Rekord im Jahr 2022 (1:39,610 min).

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Bulega und Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Da Rekorde nur im Rahmen eines Rennwochenendes aufgestellt werden können, handelt es sich um eine inoffizielle Bestmarke.



Sie hielt ohnehin nicht lange: Um 12:35 Uhr, Portimao liegt zeitlich eine Stunde hinter MEZ, übernahm BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu mit 1:39,225 min die Spitze, auch der Türke hatte einen Qualifyer montieren lassen.

Dahinter klafft zum Mittag eine Lücke von 0,7 sec zu Andrea Locatelli (Pata Yamaha) und Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha), der einzige Deutsche im Superbike-WM-Feld, konnte seine Zeit vom Montag noch nicht verbessern und liegt fast 2,5 sec zurück.

Am Montag hatte es für das Team Petronas Honda mit Tarran Mackenzie und Adam Norrodin nur für Installationsrunden gereicht, am Dienstag liegt das Duo von Midori Moriwaki bislang am Ende des Feldes.

Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) ist ebenfalls weit hinten zu finden, der Italiener fuhr wegen technischer Probleme an seiner V4R bislang aber nur sechs Runden.

Wie immer bei Testfahrten gilt, dass die Zeiten nur bedingt vergleichbar sind, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und die Fahrer vom härtesten Rennreifen bis zum superweichen Qualifyer alles einsetzen dürfen. So erklären sich die teilweise großen Rückstände.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag, 13 Uhr (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,225 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,768

14. Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18. Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19. Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22. Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag, 13 Uhr (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,842

3. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:45,007

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag, 13 Uhr (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,365

4. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,394

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,412

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder