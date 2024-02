Entwarnung: SBK-Test auf Phillip Island findet statt 19.02.2024 - 22:15 Von Ivo Schützbach

© Schützbach Die Pirelli-Mitarbeiter müssen zahlreiche Reifen montieren

Nach nervenaufreibenden Tagen sind die Pirelli-Reifen für die Superbike-WM-Piloten endlich an der Rennstrecke in Australien angekommen. Am Dienstag wird auf Phillip Island insgesamt acht Stunden getestet.