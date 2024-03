Barcelona-Test, 13 Uhr: Rea wie Phoenix aus der Asche

Nach den ersten drei Stunden des Superbike-WM-Tests in Barcelona führt Rekordchampion Jonathan Rea (Yamaha) die Zeitenliste an. Nach dem Debakel beim Saisonauftakt, ist das Balsam auf seine Seele.

Das Fahrerlager des Circuit de Catalunya ist derzeit eine große Baustelle, der Test am Donnerstag und Freitag diese Woche findet aber wie geplant statt.



Am Mittwoch durften die Superbike-Teams erst um 14 Uhr ins Paddock, weil am Vormittag noch Rennautos um den Kurs rasten. Das versursachte den Teammitgliedern viel Stress beim Boxenaufbau.

Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Wetter in Katalonien ist frühlingshaft schön: Aktuell hat es 16 Grad Luft- und 31 Grad Celsius Asphalttemperatur, bei blauem Himmel und Sonnenschein.



Sämtliche Stammfahrer der Superbike-WM sind bei diesem Test dabei, außerdem mehrere Testpiloten. BMW bietet Sylvain Guintoli und Bradley Smith auf, Honda Tetsuta Nagashima, Kawasaki Florian Marino und Ducati Michele Pirro.

Nach den ersten drei Stunden liegt zum Mittag Yamaha-Neuzugang Jonathan Rea mit 1:41,655 min an der Spitze. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Barcelona fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2022 in 1:41,135 min. Den Pole-Rekord hält ebenfalls der Spanier, aufgestellt 2023 mit 1:40,264 min.



Für Rea ist der Barcelona-Test besonders wichtig, da sein Yamaha-Debüt in Australien ein Debakel war und der Rekordchampion nach den ersten drei Rennen ohne Punkte dasteht.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und die Fahrer nicht gleichzeitig und mit identischen Reifen auf Zeitenjagd gehen.

Zeiten Superbike-WM-Test Barcelona, Donnerstag, 13 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:41,655 min

2. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,016 sec

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,183

4. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,307

5. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,436

6. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,455

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,457

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,650

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,717

10. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,836

11. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,860

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,920

13. Xavier Vierge (E), Honda, +1,086

14. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,099

15. Iker Lecuona (E), Honda, +1,140

16. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,299

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,366

18. Scott Redding (GB), BMW, +1,388

19. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,577

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,667

21. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,728

22. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,111

23. Bradley Smith (GB), BMW, +2,327

24. Michele Pirro (I), Ducati, +2,358

25. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,654

26. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,789

27. Adam Norrodin (MAL), Honda, +3,767