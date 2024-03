Barcelona-Test, 14 Uhr: Nicolo Bulega in eigener Welt 15.03.2024 - 14:00 Von Ivo Schützbach

© Ducati Superbike-Rookie Nicolo Bulega schlägt sich hervorragend

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega gibt auch am zweiten Tag der Superbike-WM-Tests in Barcelona den Ton an und liegt zum Mittag 0,727 sec voraus. Die Zeitenjagd wird sich am späteren Nachmittag abspielen.