Jonathan Rea (5.) ist überzeugt: Eine dumme Taktik

Yamaha-Ass Jonathan Rea ist mit dem Trainingsauftakt der Superbike-WM in Barcelona zufrieden. In seinen Augen bereitet er sich optimal auf die Rennen vor und sieht die Arbeitsweise einiger Konkurrenten skeptisch.

Superbike-WM-Star Jonathan Rea arbeitete am Freitag wie alle Piloten an der Rennabstimmung für Barcelona. Am Ende der zwei freien Trainings fand er sich auf dem fünften Platz der kombinierten Zeitenliste wieder und ist damit der bestplatzierte Yamaha-Pilot. Mit einer Zeit von 1:41,400 min liegt er etwa eine halbe Sekunde hinter dem Tagesschnellsten Nicolo Bulega (Ducati).

Während der Superbike-Tests der vorherigen Woche konnte Rea die negativen Erinnerungen an das Eröffnungswochenende in Phillip Island hinter sich lassen und Fortschritte in der Abstimmung seiner R1 erzielen. «Wir sind hier mit einem guten Gefühl in die Tests gestartet. Sämtliche Änderungen am Setup fielen positiv aus, was mir Selbstvertrauen gab.»

Am Freitag konzentrierte sich Rea auf die Vorbereitung für die zwanzig Runden langen Rennen. «Wir haben während des Tests eine vollständige Rennsimulation durchgeführt, im FP2 waren wir ebenfalls über eine Renndistanz unterwegs. Du fährst diese Simulationen, um zu verstehen, welchen Rhythmus du haben musst. Niemand neben mir und Locatelli fuhr im Training einen richtigen Long-run.»

Woher weiß ein Fahrer, wo in den Rennen das Maximum bei der Rundenzeit liegt, wenn so sehr auf die Reifen geachtet werden muss, fragte SPEEDWEEK.com nach.



«Normalerweise orientierst du dich an der Pace der anderen Fahrer», erklärte der Nordire. «Im letzten Jahr war das Bautista, der allerdings mit einem Riesenvorsprung gewonnen hat, und ich dachte mir: Das ist unmöglich! In den letzten Runden fühlte es sich an, als würde ich mit einem Anker herumfahren. Der Abbau der Reifen ist hier heftig.»

Während Rea am Freitagnachmittag eine volle Renndistanz absolvierte, gingen die Gegner das FP2 anders an. «Die meisten fahren zehn Runden etwas schneller, kommen dann an die Box, holen sich einen frischen Satz Reifen und fahren wieder raus. Das ist dumm. In der zweiten Rennhälfte müsste ich mich so nicht zurückhalten, da ich keinen Verschleiß der ersten zehn Runden hatte», kritisierte der sechsfache Weltmeister.