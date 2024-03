Sam Lowes führte das Rennen an – bis zum Sturz 23.03.2024 - 18:30 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Sam Lowes führte das Rennen ein paar Runden lang an

In der Anfangsphase des ersten Rennens der Superbike-WM in Barcelona fuhr Sam Lowes im Spitzenfeld mit. Für eine kurze Zeitspanne übernahm er die Führung, ehe er in Runde 5 seine Ducati in den katalanischen Kies setzte.