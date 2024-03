Axel Bassani (Kawasaki): «Rinaldi räumte mich ab»

Barcelona erwies sich für Superbike-WM-Pilot Axel Bassani als wenig ertragreich. Der Kawasaki-Werksfahrer sammelte nur wenige Punkte. Mit Michael Rinaldi (Ducati) gab es am Sonntag erneut ein unliebsames Zusammentreffen.

Der Circuit de Catalunya-Barcelona war für Kawasaki-Neuling Axel Bassani ein schwieriges Pflaster. Im ersten Rennen errang er die zehnte Position und holte damit sechs WM-Punkte für die Superbike-Wertung. Weder im Sprint noch im zweiten Rennen am Sonntag konnte er weitere Zähler verbuchen

Aber schon die Superpole verlief unbefriedigend für den Italiener, da er sich lediglich auf der 15. Startposition qualifizierte, was keine gute Ausgangslage für das erste Rennen bedeutete. Durch konstante Zeiten und eine reifenschonende Fahrweise kämpfte sich der 24-Jährige im Verlauf des Rennens noch in die Top-10. «Es war ein schwieriges Rennen, denn wir mussten viele Faktoren für das Rennen beachten, weshalb ich nie gepusht habe. Wir wollten möglichst gut zum Ende des Rennens dastehen», erklärte Bassani seine Renntaktik. «Das macht keinen Spaß so zu fahren, aber das ist gerade unser Standpunkt. Vor allem in der ersten Rennhälfte müssen wir uns steigern.»

Den Sprint am Sonntag konnte der Kawasaki-Pilot nicht unter den Top-9 beenden. «In einem kurzen Rennen haben wir kaum Zeit, unsere Startposition zu verbessern. Ich hatte mit den Reifen kein gutes Gefühl», äußerte sich der Vorjahres-WM-Sechste, welcher in der letzten Runde noch zwei Plätze verlor.

Das zweite Rennen endete schneller als erwartet, als sich Bassani plötzlich zusammen mit Michael Rinaldi (Ducati) in der Repsol-Kurve im Kiesbett wiederfand. Bereits im Vorjahr hatte es zwischen den beiden in Barcelona einen heftigen Zwischenfall gegeben, der für beide Konsequenzen hatte und die Gemüter erhitzte «Ich konnte in den ersten Kurven einige Plätze gutmachen, aber dann fuhr Rinaldi direkt in mich hinein und räumte mich ab», war die Schuldfrage für Bassani eindeutig. «Das war schade, denn ich hatte die Chance, mit Lowes und Rea um die Positionen sieben oder acht zu kämpfen. Wir werden es in den Niederlanden erneut versuchen und sehen, was dabei herauskommt.»

Freunde werden die beiden in nächster Zeit nicht werden.