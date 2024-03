Nur ein Mal erreicht Danilo Petrucci sein Minimalziel

Beim Superbike-Meeting in Barcelona fuhr Danilo Petrucci insgesamt solide Ergebnisse ein. Obwohl der Ducati-Pilot eine Podiumsplatzierung für möglich hielt, kam der beliebte Italiener nicht über den fünften Platz hinaus.

Ein wenig stand Danilo Petrucci bei den ersten beiden Events der Superbike-WM 2024 im Schatten von Andrea Iannone, der nach vier Jahren Dopingsperre ein fulminantes Comeback auf der Rennstrecke gab. Beide sind Italiener, beide fahren eine Ducati V4R, beide waren über viele Jahre in der MotoGP unterwegs und mit 33 und 34 Jahren sind sie sogar fast gleich alt.



Auch die Bilanz nach Barcelona ist nahezu ausgeglichen: Der für das Go Eleven-Team fahrende Iannone belegt mit 51 Punkten den fünften WM-Rang, Barni Racing-Pilot Petrucci liegt mit 47 Punkten unmittelbar dahinter auf Platz 6.

Im zweiten Rennen auf dem Circuit de Catalunya war Iannone gestürzt und Petrucci wurde als Fünfter bester Privatier.



«Ein Platz unter den ersten fünf ist immer ein gutes Ergebnis, auch wenn das unser Minimalziel ist. Im zweiten Rennen waren wir die ersten Unabhängigen und haben einige Punkte mit nach Hause gebracht. Das ist also gut», sagte Petrucci. «Das war wahrscheinlich eine unserer ungünstigsten Strecken wegen des schlechten Grips und des Reifenmanagements. Insgesamt bin ich zufrieden, denn ich fühle mich wirklich gut mit dem Motorrad und das Team macht einen großartigen Job.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Dass der Italiener auf der spanischen Piste Probleme mit dem Reifenverschleiß hatte, war bereits im ersten Lauf und im Superpole-Race offensichtlich, als der Dakar-Etappensieger jeweils als Siebter die Ziellinie kreuzte – in beiden Rennen war Iannone übrigens als Vierter und Zweiter besser platziert.



«Lauf 1 war wirklich hart umkämpft, mit ein paar Rempeleien zu viel am Start», kritisierte der Routinier. «Ich verlor Positionen durch einen Kontakt zwischen Kurve zwei und drei mit Gardner, dann erholte ich mich. Leider habe ich den Hinterreifen zu sehr beansprucht, um ein Comeback zu schaffen. Am Ende, in den letzten beiden Runden, haben mich sowohl Locatelli als auch Lowes überholt – vom fünften Platz fiel ich auf Position 7 zurück. Das war schade, denn zu einem bestimmten Zeitpunkt des Rennens dachte ich, ich könnte auf das Podium fahren.»