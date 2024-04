Toprak Razgatlioglu (BMW): «So etwas noch nie erlebt»

Schneller als erwartet schaffte es Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM mit BMW an die Spitze, er hat bereits zwei Siege auf dem Konto. Für Assen sieht er gute Chancen, dass es so weitergeht – Platz 2 am Freitag.

Phillip Island und Barcelona sind Rennstrecken, auf denen BMW in der Vergangenheit mit Grip-Problemen zu kämpfen hatte. Fahrgenie Toprak Razgatlioglu konnte das kompensieren und brauste in den ersten sechs Rennen dieses Jahres viermal aufs Podium, in Katalonien zuletzt zweimal als Sieger.

Im FP1 und FP2 am Freitag in Assen zeigte der Weltmeister von 2021 erneut starke Leistungen und landete in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 2, gute zwei Zehntelsekunden hinter dem Schnellsten Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).

© Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Ray und Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes Zurück Weiter

«Mein Gefühl ist gut, ich bin glücklich, das Bike funktioniert», erzählte Toprak. «Wir müssen nur noch in einigen Kurven die Motorbremse anpassen, das war wegen der wechselhaften Bedingungen schwierig. Die Abstimmung im Nassen passt auch, der Grip ist gut. 1:43,9 min ist eine schnelle Zeit im Regen. Wir konnten Daten im Trockenen und Nassen sammeln, wir sind stark und stehen nicht schlecht da.»

Der 41-fache Laufsieger erlebte bei dem chaotischen Wetter auch einige Schreckmomente. «In Kurve 6 war der Wind so unglaublich stark, dass ich zweimal nicht einlenken konnte», wunderte sich Razgatlioglu. «Obwohl ich das Motorrad in die Kurve legte, fuhr ich geradeaus. Okay, nach einigen Runden hatte ich mich angepasst, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Das ging allen so. Alle haben früh das Gas zugedreht und legten das Bike früh um.»

«Normal fürchte ich mich immer vor Assen», meinte er abschließend. «Ich bin hier schnell, aber nicht überragend. Mit der BMW bin ich glücklich, sie fühlt sich in einigen Kurven sogar besser an als die Yamaha. Das liegt daran, dass sich dieses Motorrad so leicht einlenken lässt, wobei die gut arbeitende Motorbremse sehr hilft. Es schaut so aus, als wären viele Fahrer stark, aber ich will diesen Sieg. Ich habe noch nie in Assen gewonnen und BMW auch nicht. Warum sollte uns nicht das Gleiche wie in Katalonien gelingen?»