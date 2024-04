Domi Aegerter (7.) kämpfte sich durchs halbe Feld

Der zweifache Supersport-Champion Dominique Aegerter hatte mit dem Giansanti Racing Team in Assen ein durchwachsenes Wochenende. Im zweiten Superbike-WM-Hauptrennen zeigte er eine starke Leistung.

Beim dritten Event der Superbike-WM in dieser Saison konnte der Schweizer Dominique Aegerter nur teilweise seine Ziele erreichen. Schwierige Wetterbedingungen und Startposition 19 waren keine guten Voraussetzungen für ihn. Im zweiten Rennen wurde er Siebter und hatte sogar den späteren Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) im Blickfeld.

Aegerter, der seit der vergangenen Saison für GRT Yamaha an den Start geht, wollte mehr Punkte sammeln. Am Samstag gelangen ihm nur drei, am Sonntag verpasste er im Sprint die Top-9, welche die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen definieren.

«Bei zehn Runden ist das fast unmöglich zu erreichen, wenn man bedenkt, von welchem Startplatz ich gestartet bin. Ich musste im zweiten Hauptrennen wieder von Position 19 starten», ärgerte sich Aegerter.

«Am Nachmittag bin ich stark gefahren und konnte viele Positionen gutmachen. Mein Start war gut, denn anders als bei einem Start aus der zweiten Reihe, kann man aus der siebten Reihe gleich am Anfang viele Fahrer überholen. Das hat mich motiviert, und so habe ich in den ersten Runden hart gepusht.»

In Runde 10 war er erstmals in den Top-10, zu dieser Zeit begann es vorübergehend leicht zu regnen. «Die Tropfen schüchterten mich ein wenig ein. Ich konnte aber zu den vorderen Gruppen aufschließen und wurde Siebter, nur fünf Sekunden hinter dem Sieger», freute sich der WM-Zehnte über die starke Leistung im zweiten Lauf.

Lobende Worte fand Aegerter für seinen Teamkollegen Remy Gardner, welcher sein erstes Superbike-WM-Podium einfahren konnte und hinter Razgatlioglu und Bautista Dritter wurde: «Ich möchte ihm gratulieren. Er war das ganze Wochenende über stark. Das liegt an den Bemühungen des gesamten Teams.»

Das nächste SBK-Rennwochenende findet erst in zwei Monaten statt. Bis dahin wird GRT Yamaha im Mai zwei Tests in Cremona und Misano absolvieren.