Andrea Iannone: Ducati auf dem Grid umprogrammiert

Als Superbike-Rookie musste Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) bei der Weltmeisterschaft auf dem TT Circuit in Assen viel Lehrgeld bezahlen. Als Vierter im zweiten Hauptrennen zeigte er seine fahrerische Klasse.

Drei Events hat Andrea Iannone in der Superbike-WM inzwischen hinter sich – und jegliche Erwartungen weit übertroffen. Der 34-Jährige stand bereits zweimal auf dem Podium, hat zeitweise den Speed der Besten und liegt als erfolgreichster Privatier in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz.

Dass er irgendwann Lehrgeld bezahlen muss, vor allem wegen der für ihn ungewohnten Pirelli-Reifen, war absehbar. Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Assen war die Abstimmungsarbeit für ihn und das Team Go Eleven Ducati besonders mühsam, der Sturz im ersten Rennen und Platz 15 im Sprint waren die Konsequenz.

Was in ihm steckt, zeigte Iannone als Vierter im zweiten Hauptrennen, in dem es zwischenzeitlich regnete und die slickbereiften Motorräder extra schwer zu kontrollieren waren.

«Mit einem Training mit normalen Verhältnissen wäre ich aufs Podium gefahren», ist Iannone überzeugt. «Wir sind in der Lernphase. In der Startaufstellung änderten wir das Mapping für die Elektronik, ich erklärte meinem Ingenieur, in welchen Kurven er die Traktionskontrolle und die Leistungsentfaltung anders einstellen muss. Meine Basis für diese Entscheidungen war die Einführungsrunde – wir hatten keine Daten aus dem letzten Jahr. Das machte es für uns schwierig, sehr schwierig. Nach dem kompletten Desaster im Superpole-Race, leisteten wir im zweiten Hauptrennen gute Arbeit. Im Sprint zerstörte ich die Reifen innerhalb weniger Runden und fuhr wie auf Eis. Davon haben wir uns aber gut erholt. Das Ende von Lauf 2 ist ein guter Startpunkt für den nächsten Event.»

«So gut wie alle können auf eine längere Geschichte zurückblicken als ich», hob Andrea beim Treffen mit SPEEDWEEK.com hervor. «Bautista, Gardner, van der Mark – sie alle hatten Daten aus dem Vorjahr. Okay, Toprak nicht, er hat den Hersteller gewechselt. Wir können gewinnen, müssen aber dafür arbeiten. Das ist unser Ziel. Wir müssen testen und arbeiten. Mein Motorrad ist nicht auf 100 Prozent, vor allem, was die Elektronik betrifft. Um Siege oder Podestplätze erobern zu können, muss mein Gefühl besser werden.»

Die nächste SBK-Veranstaltung ist in gut sieben Wochen in Misano an der Adria; Ende Mai sind jeweils zwei Testtage auf der neuen WM-Strecke in Cremona und in Misano angesetzt.