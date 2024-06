Bautista gnadenlos: «Toprak viel besser als Redding»

Misano markiert das Ende des ersten Saisondrittels der Superbike-WM 2024, es zeichnet sich ein Titelkampf zwischen Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu ab. Was der Ducati-Star über die restlichen BMW-Fahrer sagt.

Titelverteidiger Alvaro Bautista führt die Weltmeisterschaft vor den Misano-Rennen mit 123 Punkten an, es folgen Toprak Razgatlioglu (117) und Nicolo Bulega (109). Auch wenn diese drei noch sehr eng beisammen liegen, gehen viele Experten davon aus, dass sich die Saison zu einem Zweikampf zwischen Bautista und Toprak entwickeln wird.

Der Türke zeigt auf der M1000RR eindrucksvolle Leistungen, stand in den ersten neun Rennen sechsmal auf dem Podium, davon dreimal als Sieger. Seine Markenkollegen Michael van der Mark, Garrett Gerloff und Scott Redding hinken deutlich hinterher und haben zusammen weniger Punkte geholt als Toprak allein.

«Ich habe immer gesagt, dass ich erwarte, dass Toprak auf der BMW schnell ist», betonte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn ich die vergangenen Jahre auf der Strecke gegen die anderen BMW fuhr, sah ich keine großen Schwierigkeiten bei diesem Motorrad. Das ist ein gutes Bike. Aber einige Fahrer zeigen an einem Wochenende gute Leistungen und liegen beim nächsten hinten. Für mich ist nicht das Bike das Problem, sondern die Fahrer. Die BMW-Fahrer sind Mittelklasse, nur Toprak ist auf höchstem Level. Er kann das gesamte Potenzial des Bikes nutzen, den anderen erlaubt das persönliche Leistungsniveau nicht, schneller zu fahren.»

«Vielleicht würde sich van der Mark gut schlagen, er hatte innerhalb kurzer Zeit viele Verletzungen», schränkte der Spanier ein. «Er verfügt über viel Potenzial, konnte dieses wegen der Verletzungen aber nicht zeigen. Und sich davon zu erholen, ist nicht einfach. Wenn ein schneller Fahrer auf dieses Bike steigt, dann kann er damit auch schnell fahren.»

Bautistas Worte klingen harsch: Immerhin beendete Redding die Weltmeisterschaft 2020 und 2021 auf Ducati als Zweiter und Dritter, er hat 12 Rennen gewonnen und 40 Podestplätze erobert.

«Scott kam zu Ducati, als sie einen großen Schritt voraus lagen», hielt Bautista fest. «Im zweiten Jahr strauchelte er mehr. Es ist nicht dasselbe, ob du auf ein Motorrad mit höchster Performance steigst oder auf eines, das nach mehr Arbeit oder Daten verlangt. Ich bin überzeugt, wenn du Redding und Toprak vergleichst, dann ist eindeutig, dass Toprak der viel bessere Fahrer ist. In allen Bereichen, nicht nur fahrerisch. Auch was seine Arbeitsweise betrifft und was er abseits der Rennstrecke von sich gibt. Toprak fokussiert sich mehr auf seinen Job als Fahrer. Diese Einstellung ist wichtig. Manchmal siehst du Redding und denkst, dass er ein guter Fahrer ist. Beim nächsten Mal siehst du ihn und hältst ihn für einen Playboy.»