BMW: Toprak Razgatlioglu sagt, er brauche mehr Zeit

Obwohl Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) nur einen Tag in Cremona testete, gelang ihm der inoffizielle Streckenrekord. Was er und Teamkollege Michael van der Mark zur neuen WM-Piste meinen.

Mittwoch und Donnerstag testeten einige Teams aus der Superbike- und Supersport-WM auf der neuen Strecke in Cremona in Norditalien. Toprak Razgatlioglu fuhr nur am Mittwoch, dann waren seine maximal erlaubten Testtage für diese Saison aufgebraucht. ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark war noch in der Session am Donnerstagvormittag dabei, dann war auch sein Kontingent erschöpft.

Toprak drehte bei seiner Cremona-Premiere mit 1:28,578 min die schnellste Runde beider Tage und war damit auch besser als Remy Gardner (GRT Yamaha) beim SBK-Test Ende Mai. Der Australier sorgte damals mit 1:28,860 min für die Bestzeit.

«Die Strecke hat mir insgesamt gut gefallen, auch wenn sie ein bisschen wie eine alte Strecke aussieht», erzählte der 27-Jährige. «Vor allem der letzte Sektor hat mir richtig Spaß gemacht. Wir haben mein Bike weiter verbessert und verschiedene Setups probiert. Aber wir brauchen etwas mehr Zeit, also können wir vielleicht an den Freitagen an Rennwochenenden noch etwas verbessern. Insgesamt bin ich glücklich. Ich habe am Ende des Tages einen Qualifyer benutzt und bin eine sehr gute Rundenzeit und Streckenrekord gefahren.»



Mit dem weichen SCX-Hinterreifen fuhr Razgatlioglu 1:29,1 min, was ebenfalls eindrucksvoll ist.

Van der Mark landete mit einer guten halben Sekunde Rückstand auf Platz 5 der kombinierten Zeitenliste beider Tage. «Es ist immer gut, auf einer Strecke zu testen, auf der wir Rennen fahren werden», hielt der Niederländer fest. «Ich war zum ersten Mal in Cremona. Wir haben viele Dinge am Bike ausprobiert und viele Ideen gesammelt. Es war super, anderthalb Tage mit perfektem Wetter zu haben, um die Setups des Motorrads zu testen und sicherzustellen, dass wir für das Rennen dort gerüstet sind. Alles lief gut.»



WM-Premiere in Cremona, südöstlich von Mailand gelegen, ist am Wochenende 20.–22. September.