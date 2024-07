Honda-Test: Die Fahrer haben grundlegende Fragen

Iker Lecuona am Dienstag in Barcelona

Seit 2020 kämpft Honda in der Superbike-WM um den Anschluss an die Spitze und kommt dabei in den Genuss zahlreicher Privilegien wie zusätzliche Testtage. Am Dienstag war das Werksteam in Barcelona unterwegs.

Wir erleben die aktuelle CBR1000RR-R 2024 in ihrer bereits fünften Saison, 2020 ist die Honda Racing Corporation mit einem Werksteam und neuer Fireblade in die Superbike-WM zurückgekehrt.



Der Durchbruch ist bis heute nicht gelungen: Alvaro Bautista ist mit drei dritten Rängen (Aragon 2020, Barcelona und Jerez 2021) der erfolgreichste Fahrer mit der aktuellen Maschine, die derzeitigen Piloten Xavi Vierge (Mandalika 2023) und Iker Lecuona (Assen 2022) steuerten jeweils einen weiteren dritten Platz bei.

Vierge hat in den ersten zwölf Rennen 2024 kein einstelliges Ergebnis erreicht und liegt auf dem 16. WM-Rang. Teamkollege Lecuona hat die Veranstaltungen in Australien und den Niederlanden verletzungsbedingt verpasst und ist mit 19 Punkten auf Gesamtrang 19.



In der Konstrukteurs-WM ist Honda mit 42 Zählern abgeschlagen Letzter, vor dem größten Hersteller liegen sämtliche Gegner Ducati (211), BMW (188), Kawasaki (125) und Yamaha (122).

Ursprünglich wollte das Honda-Werksteam am Montag einen weiteren Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya absolvieren, wegen Regen wurde dieser auf Dienstag verschoben. Der Aufwand hat sich gelohnt, bei idealen Bedingungen konnten Vierge und Lecuona von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr verschiedene Dinge probieren und konzentrierten sich auf die Funktionsweise der Elektronik, die Abstimmung der Federelemente sowie das Setup insgesamt.

«Insgesamt war das ein positiver Test, aber wir waren allein auf der Strecke und deshalb ist es schwierig zu sagen, da man keine Vergleiche mit anderen ziehen kann», hielt Lecuona fest. «Die Strecke war nach dem Regen ziemlich schmutzig und zur Mittagszeit war es sehr heiß. Doch wir konnten die Richtung bestätigen, die wir beim ersten Cremona-Test eingeschlagen hatten und die wir dann in Misano und beim zweiten Cremona-Test beibehalten haben. Es ist vielversprechend, auch auf dieser Strecke eine Art Bestätigung zu haben, zumal sie sich von den anderen beiden Strecken unterscheidet. Wir haben nicht so viele Runden gedreht, sondern uns darauf konzentriert, qualitativ hochwertige Runden in Bezug auf das Renntempo zu fahren. Und zwar unter schlechteren Bedingungen als bei unseren Rennen hier, aber mit besserer Leistung, um gute Daten zu sammeln, die ihnen bei der Arbeit in Japan helfen. Wir werden bei den nächsten Rennen in Donington sehen, wo wir wirklich stehen, nachdem wir in Misano in die Top-Ten zurückgekehrt sind. Diese Strecke ist normalerweise kritisch für uns und wird als guter Prüfstand dienen.»

«Einen Teil des Tages fühlte ich mich konkurrenzfähig und konnte meine Rundenzeit mit Rennreifen im Vergleich zu unserem letzten Test hier deutlich verbessern», ergänzte Vierge. «Aber es gab Momente, in denen ich ein völlig anderes Gefühl hatte, obwohl wir keine wesentlichen Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten. Das ist etwas, das wir verstehen müssen, denn es ist leicht, sich zu verwirren. Wir müssen noch ein paar Dinge verstehen. Zwischen jetzt und Donington haben sie eine Menge Daten zu analysieren, um die Antworten zu finden, die wir suchen.»



Die Superbike-WM geht Mitte Juli mit dem fünften von zwölf Events in Donington Park in England weiter.